A Puskás Akadémia öt mérkőzés óta veretlen az NB I-ben, az Újpest azonban kisebb gödörben van, mivel három győztes találkozót követően először a Ferencváros, majd a Fehérvár ellen kaptak ki. Ami a PAFC-Újpest párosításának történelmét illeti, a Fejér vármegyeiek az eddig lejátszott huszonhat bajnokiból tizenháromszor győztesen hagyták el a pályát, hat alkalommal nyertek a lila-fehérek, míg hétszer döntetlenre végeztek a csapatok. A szombati bajnokin kulcsszerep juthat felcsúti részről Jakov Puljicnak, aki eddig sérülés miatt csak négy mérkőzésen tudott játszani.

– A sarokcsontommal volt probléma, még akkor is éreztem a fájdalmat, amikor nem volt rajtam cipő. Rendkívül kellemetlen volt, főleg mivel hosszú időt, két hónapot kellett kihagynom. Most már azonban minden rendben van, jó ideje teljes értékű edzésmunkát végzek, és meccseken is bevethető vagyok – mondta a Puskás honlapjának a támadó.

A PAFC jelenleg a negyedik húsz ponttal, a harmadik Újpest is ennyi egységgel áll a tabellán. Igazi rangadóra van kilátás, a győztes könnyen a dobogón maradhat, nagyon sűrű a mezőny, hiszen az ötödik Fehérvár 17, míg a második Paks 25 pontot szerzett.

– Öt meccse veretlenek vagyunk, jól megy a szekér, csak kevesebb győzelmünk miatt szorulunk az Újpest mögé, ha még jobban stabilizálni tudjuk a teljesítményünket, odaérhetünk az első három hely valamelyikére. A legutóbbi két mérkőzésüket, a Ferencváros, illetve a Vidi elleni rangadókat elvesztették, szóval voltak már jobb passzban is, de nekünk arra kell koncentrálnunk, mi mit tehetünk a győzelemért. Azt nem állítom, hogy a szezon végkimenetele szempontjából döntő fontosságú meccs lesz, de ha legyőznénk és megelőznénk az Újpestet, az kétségkívül jót tenne klubnak és nekünk, játékosoknak is, szóval tényleg nagyon fontos mérkőzés előtt állunk. A lilák támadó szellemű futballt játszanak, ami általában több lehetőséget biztosít arra, hogy pár húzással a védősoruk mögé kerüljünk. Márpedig azt eddig is láttuk, hogy ahhoz megvannak a játékosaink, hogy bármilyen védelemnek komoly fejtörést okozzunk – nyilatkozta Puljic.