Nem semmi terheléses blokk végére ér a hétvégén a Puskás Akadémia, jó néhány mérkőzés van már a lábakban, a kupa és a bajnokikat figyelembe véve. A felcsútiak az NB I-ben a negyedik helyen állnak 19 ponttal, míg a miskolciak a hatodikak 16 egységgel. A borsodiak nincsenek nagy formában, a legutóbbi öt mérkőzésükből hármat elveszítettek, legutóbb épp Fehérváron szaladtak bele egy 4-0-ás verésbe. A két csapat egymás elleni mérlege némi Fejér vármegyei fölényt mutat, kilencszer nyert a Puskás Akadémia, a DVTK hétszer örülhetett, míg négyszer döntetlenre végeztek a felek. Nagy kérdés, hogy a hétközi FTC elleni drámai kupabúcsú után fizikálisan és mentálisan mennyire tudják összeszedni magukat a PAFC játékosai.

– Jól ment a játék a kupameccsen, amit elterveztünk, azt kiviteleztük a pályán, a két sérülés miatt szomorú vagyok, remélem egyik sem lesz komoly. A játékosaimat minden dicséret megilleti, megtették amit kellett. 120 percnyi izgalom volt, szerintem senki sem tudott sokáig a székébe ülni, igazi futballmérkőzés volt, a döntőnek is beillett volna. Érzem rajtuk a csalódottságot, de megtapsoltam őket az öltözőben a mérkőzés után, óriási dicséretet érdemelnek – mondta Hornyák Zsolt a Puskás Akadémia honlapjának – A DVTK elleni mérkőzés előtt a regeneráción nagy hangsúly lesz, pozitívnak kell maradnunk, motiváltaknak kell lennünk. Meg szeretnénk nyerni a hétvégi bajnokit is, de biztos hogy nehéz lesz, mint a Debrecen elleni is. Győzni szeretnénk, és ha olyan játékot produkálunk, mint a Ferencváros ellen, akkor ezt a célunkat el is érhetjük.