Nincs könnyű helyzetben a Volán, hiszen a kék-fehérek hátsó alakzata igencsak megfogyatkozott, és nagy létszámnövekedésre a következő három hétben nem is igazán lehet számítani. Kiss Roland és Markus Phillips sérülés miatt még hetekig nem bevethető, Nilsson Henrik pedig agyrázkódása után még mindig nem tudott visszatérni. Ennek ellenére is Grazban esélyesként lépett jégre a Fehérvár, és két harmadig jól is tartotta magát a Fejér vármegyei gárda a kiélezett találkozón. Aztán a harmadik harmad elején két gyors bekapott gól megpecsételte a kék-fehérek dolgát, hiába a nagy hajrá, 6-4-re nyert a 99ers.

Vasárnap sem vár könnyű ütközet Háriékra, hiszen a jelenlegi listavezető érkezik a Raktár utcába. A két csapatot mindössze három pont választja el egymástól, a Hydro Fehérvár AV19 jelenleg a harmadik a tabellán, de eggyel kevesebb mérkőzést játszva. A két együttes egyszer már találkozott egymással az idényben, akkor a Linz 4-1-re nyert.

– Nagyon jól játszanak, el is kapták a fonalat a közelmúltban, egyre feljebb jöttek a tabellán. Egy újabb nagyon nehéz ellenfél érkezik, kompaktak mint csapat, mindegyik soruk veszélyes. Nyilván készülünk belőlük is, de most sokkal inkább a saját mentális állapotukra kell koncentrálnunk és mindenki megtalálja magába a tüzet, hogy szorossá és izgalmassá tegyük ezt a mérkőzést.

– mondta a fehérvári klub felületén Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. – Csapatszinten próbálunk majd reagálni az ő legjobb játékosaikra, nem állítunk külön embereket rájuk. Amelyik sor jégen van, annak tudnia kell milyen erősségű ellenféllel állnak szembe és mi az, amit meg lehet engedni és hogy mennyire fegyelmezetten kell védekezni.

A Linz bár nem kezdte jól a bajnokságot, az utóbbi időben elkapta a fonalat, az elmúlt hat találkozóján mindössze egyszer kapott ki, akkor is hosszabbításban a Red Bull Salzburg otthonában. A vasárnap érkező ellenfél kiválóan védekezik, hiszen mindössze 46 gólt kaptak, ez a legkevesebb a ligában.

– Nehéz a Linz ellen játszani és jó formában is vannak. Magasabb fokozatba kell kapcsolnunk és jobban kell akarnunk a sikert mint ők. Dolgoznunk kell és azt a játékot játszani, amit tudunk. Úgy kell játszanunk, ahogy a szezon nagy részében tettük és meg kell nehezítenünk az ellenfél dolgát. Ha így lesz, akkor nyerhetünk, legalábbis ez a tapasztalat a szezon nagy része alapján. Ebben a ligába minden csapatnak vannak jó támadói, szóval minden meccsen a legjobbunkat kell nyújtanunk. A legfontosabb dolog, amit a pénteki teljesítményünkből át kell mentenünk vasárnapra, az a küzdőszellem és a kemény játék. Ha így teszünk, akkor szerintem tudjuk majd kezelni a támadóikat, csapatként kell játszanunk és akkor sikeresek lehetünk.