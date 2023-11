Amennyiben az előzményeket nézzük, a csapatok eddig 14 alkalommal találkoztak egymással, két döntetlen mellett hat alkalommal a várdaiak örülhettek a mérkőzések végén, míg hatszor pedig az Alba nyert. Kisvárdán inkább a vendéglátók domináltak, hét mérkőzésből négyet megnyertek, két fehérvári siker mellett egy döntetlen született. Az egymás elleni találkozók közül a legkevesebb gólt a 2018. február 3-i összecsapás hozott, amikor hazai pályán győzött 19–17-re a Kisvárda, míg 2019. október 19-én céloztak a legjobban a csapatok a Köfém Sportcsarnokban megrendezett találkozón, amely 32-25-el zárult. Általában szorosabb eredmények születtek, a két döntetlen mellett, három alkalommal egy, kétszer kettő és szintén kétszer négy gól volt a különbség a felek között. A tavalyi szezonban mindkét találkozón az Alba Fehérvár KC diadalmaskodott, hazai környezetben 26-22-re győztek Katarina Sztosics 8, illetve Takó Viktória 5 góllal voltak az Albából a legeredményesebbek, míg a visszavágón 29-23-as sikerrel zártak. Itt a 9 gólos Utasi Linda vitte a prímet, de Sztosics is 7 gólig jutott.

A párosítás pikantériáját adja majd, hogy a Várda kispadján először meccsel volt csapata ellen a korábbi vezetőedző, a tavalyi sikerkovács Józsa Krisztián.

- Biztos, hogy különleges mérkőzés lesz számunkra, egy nagyon-nagyon fontos találkozó, de ugyanolyan fontos lesz az Albának is. Négy szép évet töltöttem Fehérváron, mindig pozitívan gondolok erre a csapatra. Ismerem a csapatot, és a játékosokat, ez természetesen előnyt jelenthet, és ahogy én látom a játékrendszer sem nagyon változott. Ennek a csapatnak az az erőssége, hogy azok a játékosok, akik ott vannak, már régóta együtt játszanak, ismerik egymást, mindenre van megoldásuk. Az egész bajnokságban mi eddig a stabil védekezésre, és ebből a gyors lerohanásokra építettünk, úgyhogy most is az lesz a terv, hogy nagyon kemény védekezésből próbáljunk futni, és minél több futásra késztessük a Fehérvárt. – mondta a Fejér Megyei Hírlap megkeresésére a szakember.

Az Alba nyáron szerződtetett beállója, Kövér Luca nagy várakozással tekint a találkozó elé.

- Kiváló ellenfélhez látogatunk, nem véletlenül áll a Kisvárda a tabella hatodik helyén. Kellett az első öt meccs, hogy az edzőnk elképzeléseit, taktikáját a pályára ki tudjuk vinni, és meg tudjuk valósítani azokat. Az elmúlt fordulókban egyértelműen felfelé ívelő tendenciát mutat a csapat, védekezésünk felkeményedett, és ennek köszönhetően kapusaink is jó teljesítménnyel tudnak hozzájárulni eredményességünkhöz. Támadójátékunk komplexebb lett, szélsőket, beállót egyaránt jobban használjuk. Nagy elszántsággal készülünk a Kisvárda elleni meccsre, és ponttal, pontokkal szeretnénk hazatérni. – fogalmazott.