Az első fordulóban nem voltak érdekeltek a Fejér vármegyeiek, az alacsonyabb osztályú gárdák számára kiírt Hepp Kupában, az országos sorozaton. A második körben magabiztosan nyertek Mosonmagyaróvárosn, 153-40-re, a harmadik fordulóban jóval nehezebb csatának ígérkezett a pécsiek elleni randevú, idegenben.

Az első negyedet négy ponttal nyerték a vendégek, a másodikat hárommal veszítették el, félidőben tehát egy egységgel állt jobban a Dávid Kornél KA együttese. Szalczgruber Ádám nem, a kéthetes kihagyás után a kupameccset megelőző, hazai bajnokin visszatérő irányító, Tóth Péter csak rövid ideig tudta vállalni a játékot. A vendégek az első félidőben 23-14-nél elléptek ellenfelünktől, de a déliek visszakapaszkodtak, rendkívül jó dobóteljesítményüknek köszönhetően döntetlen körül tartották az állást. A harmadik negyedben is fej-fej mellett haladtak a csapatok, többször vezetett is a házigazda PEAC. A vendégek nehezen tudtak elszakadni, aztán összejött, 62-71-es állás után sikerült tíz ponton kívülre kerülniük. A folytatásban a nagyobb rutinnak köszönhetően nem forgott veszélyben a vendégek sikere. A hajrában, 78-97-nél majdnem elérte a húszat is a különbség, a végén kicsit közelítettek a pécsiek. Nehéz mérkőzésen, Szabó Zsolt ponterős játékának és Somogyfoki Péter pontos hármasainak köszönhetően a fehérváriak kiharcolták a továbbjutást.

PTE-PEAC–Dávid Kornél KA 87-99 (28-32, 20-17, 17-28, 22-22)

Pécs, vezette: Farkas P., Fodor

DKKA: Szabó Zs. 24, Somogyfoki P. 17/12, Simon B. 16/3, Kis R. 15/9, Büki B. 11/3, Tóth P. 6, Keller V. 4, Molnár D. 4, Kuttor G. 2, Szalczgruber Á., Hegedűs K.

Dzunic Branislav, a DKKA vezetőedzője: - Nem mindenki tudta vállalni a játékot nálunk, akik rendelkezésre álltak, jól teljesítettek. Az energiaszint és az akarat is rendben volt, főleg a második félidőben. Nem volt egyszerű győzelem, de a lényeg a továbbjutás, ami sikerült.