Miután az első két meccsét elvesztette a nemzetközi porondon, a harmadikat megnyerte, nyilvánvaló volt, hogy az életben maradáshoz nyernie kell a Fehérvárnak a Szófiától negyven kilométerre fekvő településen, Botevgradban. Az albások az első derbit 83-79-re elvesztették Lisszabonban, a Sporting CP ellen, a másodikat hazai pályán a Balkan ellenében 88-78-ra, a harmadikat hosszabbítás után 106-102-re nyerték a luzitánokkal szemben, az egymás elleni összevetés miatt legalább 11 ponttal kellett nyerniük a Balkánon. A derbi Chambers duplájával indult, Dimitar Dimitrov egyenlített, Philmore triplája után Martin Sotirov kapta el a ritmust, a hazaiak négy ponttal elléptek, 9-5. Philmore továbbra is elemében volt, kosaraival 9-10-re alakult az állás, a korábban is említett két, bolgár kulcsember, Dimitrov és Sotirov ügyeskedett a hazai oldalon, a túlodalon Philmore mellett belejött Barnett is, fontos pontjai után a hazaiak időt kértek, 14-17. A vendéglátóknál a csereként pályára lépő Lips ügyeskedett, a vendégeknél az utolsóként szerződtetett Anthony Roberts szórt két duplát, tíz perc után 18-19-re álltak az együttesek. A folytatásban Dickey pontokra váltotta ziccerét, Vojvoda is megszerezte első pontjait, majd Chambers ügyeskedett, hirtelen nyolc ponttal ellépett a Fehérvár. Hazai kosár után Dickey duplájával visszaállt a korábbi különbség, hazai oldalon mindössze Dimitrov remekelt, hármassal jelentkezett, (26-32), társai nem találták a ritmust. Vojvoda pontos kiosztása nyomán a frissen beállt Takács Milán dobott a sarokból mesteri hármast, ismét közel tízre hízott a látogatók előnye, a hazai szakvezető, Petar Zlatanovic kénytelen volt időt kérni, 26-35-nél. Martin Sotirov hármasára Vojvoda kintről válaszolt, Dickey zsákolásával az áhított 11 pontos különbséggel vezetett a Fehérvár. Közelített a házigazda, Roberts állította vissza a korábbi differenciát, peregtek a percek, félidőben 37-43 állt a táblán.

A második húsz percre lendületesebben jöttek ki a házigazdák, pontosabban céloztak, egyenlítettek, végig ott voltak a fehérváriak nyomában. Jobbára a vendégek voltak előnyben, de a hazaiak mindig válaszoltak, fél óra után 58-58-ra álltak az együttesek. Fej-fej mellett haladtak a brigádok, öt perccel a vége előtt a hazaiak átvették a vezetést, 70-68. Az utolsó percekben a bolgárok növelték a különbséget, a végjátékban őrizték a megszerzett előnyt, 85-79-re nyertek. Az amerikai légiós, Dixon remekelt, a meccsen 26 pontot jegyzett, Dimitrov 16 pontot szorgoskodott össze, valamint 9 lepattanót szedett és 7 gólpasszt adott. A vendégeknél Vojvoda volt a legjobb 17 ponttal, Philmore 15 egységet termelt.

A bolgárok három győzelemmel állnak, megnyerték a csoportot, jövő szerdán a Sportingnál vendégeskednek, az Arconic-Alba már nem lép pályára.