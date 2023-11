A nyár végén robban a hír, hogy a Volánt az ICEHL döntőjéig vezető Kevin Constantine egyoldalúan felbontotta érvényes szerződését a Fehérvárral, valamint a Magyar Jégkorong Szövetséggel is, mivel a családjához közelebb szeretne dolgozni. Azóta munkát vállalt az egyik amerikai juniorligában, a WHL-ben, azonban, diszkriminatív jellegű megjegyzés miatt eltiltották. Ezután jött képbe az Erste Ligás SC Csíkszereda, amelyik klub szívesen alkalmazná az amerikai szakembert.

Igen ám, azonban a magyar liga versenykiírása szerint edzőként nem dolgozhat olyan személy, aki eltiltását tölti. Ezt Kevin Constantine erdélyi felbukkanása után már jelezte is az MJSZ, ám úgy tűnik hiába, hiszen a Gyergyó elleni bajnokin az amerikai edző is helyet foglalt a kispadon hivatalos személyként feltüntetve. El is indult a fegyelmi eljárás a csikiek felé, amire reagált a klub egy közleményben, miszerint „nincs tudomásunk arról, hogy - a sajtóban megjelentekkel ellentétben - Kevin Constantine jogvitában állna a Magyar Jégkorong Szövetséggel, valamint nincs tudomásunk arról, hogy Kevin Constantine - a sajtóban megjelentekkel ellentétben - hazai vagy nemzetközi szabályok szerint fegyelmi eljárás alá vont, illetve fegyelmi határozattal eltiltott személy lenne. Az ellenünk indított fegyelmi eljárás elindítását tudomásul vettük és a fegyelmi bizottság tudomására fogjuk hozni álláspontunkat, bizonyítékainkat.”

A fejlemények kapcsán a Fejér Megyei Hírlap megkereste Gál Péter Pált, a Fehérvár AV9 SC elnökét is, hiszen adott esetben pénteken Kevin Constantine visszatérhet a Raktár utcába, hiszen a Csíkszereda a FEHA19 vendégeként lép majd jégre.

– Jelenlegi tervek szerint én Grazban leszek és a Hydro Fehérvár AV19 mérkőzését tekintem majd meg a helyszínen. Ezt az egész helyzetet és szappanoperát, ami Kevin Constantine megjelenése körül kialakult, én nem kívánom kommentálni. (Ha Európában vállal majd munkát, legalább megkönnyíti az ügyvédeink dolgát abban a tekintetben, hogy a perrel kapcsolatban könnyebben el lehet majd érni a jövőben.) – nyilatkozta a klubvezető, majd kitért az amerikai trénerrel kapcsolatos jogi helyzetre is. – A nyári történések után klubunk jogi eljárást indított Kevin Constantine ellen, ez még továbbra is folyamatban van. Kezdetben nem voltak túl pozitívak az előrejelzések, amelyek a jogi eljárás megindíthatóságára vonatkoztak. Szerencsére az ősz folyamán megkaptuk a kúria állásfoglalását, miszerint a magyar jogrendszer lehetővé teszi számunkra, hogy polgári peres eljárás keretében volt munkavállalókkal szemben munkajogi igényünk legyen. Mi ezzel élünk és az ügy folyamatban is van. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a fehérvári klub minden szerződéses kötelezettségét teljesítette Kevin Constantine felé, ugyanez nem mondható el róla az egyoldalú szerződésbontás kapcsán. Voltak már hasonló ügyeink, minden esetben, legyen szó akár játékosról, vagy edzőről, akitől elköszöntünk a szerződés lejárta előtt, akkor felé a lezárás mindig megtörtént egy jogilag tiszta, egyezség formájában. Az én regnálásom óta ennek mindig eleget tett a klub, és eleget is fog tenni. Éppen pont ezért a klubunk és a magyar jégkorong önbecsülése miatt ezt az eljárást végig visszük majd. Mi a Kevin szerződésbontását bejelentő telefonhívás másnapján érzelmileg le is zártuk ezt a történetet, azóta stratégiai elképzelés útján megyünk tovább, mi erre koncentrálunk. Mindig is hálával tartozunk majd Kevin Constantine munkásságáért, mivel a klub történetének legsikeresebb idénye fűződik a nevéhez. Ugyanakkor ez sem menti fel az alól, ahogyan ő elhagyta Székesfehérvárt és Magyarországot. Mi már előre tekintünk, arra koncentrálunk, hogy Kiss Dávid és stábja minél sikeresebb szezon produkáljon, eddig jól alkalmazkodtunk a helyzethez, azon dolgozunk, hogy a lendület ne is törjön majd meg. Az elmúlt hétvégén is büszke voltam a csapatra, hiszen a rosszul sikerült pénteki vereséget követően szombaton gólzáporos sikerrel sikerült javítani, Kiss Dávid elsőéves ICE ligás vezetőedzőként ilyen helyzetet is megoldott a csapattal együtt.