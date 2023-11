A szezon előtt valószínűleg kevesen gondolták azt, hogy több mint tíz lejátszott bajnoki után az utolsó két helyezett összecsapása lesz a Csíkszereda–FEHA19 párosítás. Pedig most ez a helyzet, az erdélyi gárda pocsékul kezdte az új idényt, 13 találkozó alatt mindössze 11 pontot szereztek, csupán eggyel többet, mint a fehérvári fiatalok tíz mérkőzés alatt. Ez alapján kiélezett derbire lehet kilátás, de azért a Fejér vármegyeieknek résen kell lenniük, hiszen a Csíkszereda helyezéstől függetlenül kiváló játékosokból áll, és ismét az a Hozó Levente irányítja a szakmai munkát, akivel az előző szezonban is kijöttek a hullámvölgyből.

– Három jó meccs vár ránk, remek csapatok ellen. Alkalmunk lesz egy kis időt együtt tölteni. Sajnos ebben a szezonban ez ritkán fordult elő, mert mindig akadtak sérülések, vagy éppen iskolába, egyetemre kellett menniük egyeseknek. Szóval örülök, hogy most egy kicsit majd együtt lehetünk. Ha megnézzük a Csíkszereda keretét, láthatjuk, hogy minden játékosuknak rengeteg profi bajnoki meccs van a háta mögött. Nagyon jó légiósaik vannak, és nem gondolom, hogy a tabellán elfoglalt helyük a realitást tükrözi. Ez lesz az első meccsünk majd a túrán. Remélem, hogy olyan szinten tudunk teljesíteni, hogy legyen esélyünk egy jó eredmény elérése. Ahogy mindig, természetesen most is fontos lesz, hogy a kapusunk a legjobb formáját mutassa. A kínálkozó helyzeteinkkel élni tudjunk és értékesítsük őket, valamint a védekezésünknek is kifogástalanul kell működnie – mondta a találkozó előtt Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.