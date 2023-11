A tiszaújvárosiak ellen visszatért a pályára a fehérváriak irányítója, Tóth Péter két hetet hagyott ki, a vállcsontjából egy kis darab letört, ezúttal már tudta vállalni a játékot. Elmondása szerint még nincs tökéletes állapotban, de annyira sikerült összedrótozni, hogy vállalta a játékot. Remek hangulatban a vendégek kulcsjátékosa, Kocsis Zalán hármassal indított, majd a házigazdák is belelendültek, elléptek 17-7-re, a korábban éveken át Fehérváron játékosként szereplő szakvezetőnek, Lekli Józsefnek időt kellett kérnie. A játékmegszakítás jól sült el, kiegyenlítetté vált a mérkőzés, a 19-13-ról induló második negyedben megakadt a hazai gépezet, a látogatók átvették a vezetést. A 16. percig mindössze Simon szórt egy duplát, miközben a bajnokság éllovasa 13 pontot termelt zsinórban. Molnár és Tóth hármasával próbáltak meccsben maradni a házigazdák, de a félidő hajrája megint a vendégek elképzelései szerint alakult, hét ponttal vezettek a látogatók a nagyszünetben (32-39).

Hasonló mederben folytatódott a meccs a térfélcsere után is, a 24. percben 37-48 állt a táblán, tehát még inkább léptek el a tiszaújvárosiak, a hazaiak továbbra sem közelítették meg az első percek dobóteljesítményét, valamint a büntetővonalon is bizonytalanok voltak, aztán megemberelték magukat, hatalmasat küzdve, a 28. percre egyetlen pontra zárkóztak, de 48-49-nél nem tudtuk visszavenni a vezetést úgy sem, hogy ellenfelünk is belehibázott a támadásokba, továbbá kettesével pazarolta el a büntetőket. Ezzel együtt is a Phoenix járt előrébb, hét ponttal (54-61) is vezetett, de a hajrára fordulva 61-61-nél a fehérváriak előbb egyenlítettek, majd a vezetést is átvették. A 39. percben, Simon triplájánál arra utaltak a jelek, hogy megvan a győzelem, ám Csák is betalált kintről – ráadásul kétszer, ismét a vendégek voltak előnyben. Tóth és Simon közös erővel letámadott, labdaszerzés nyomán utóbbi bevitte a döntő találatot, 71-70. A koronázóvárosiak nagy győzelmet arattak a listavezető ellen, a DKKA hármas holtversenyben áll a tabella élén. Ezúttal nem akadt extra teljesítmény a csapatban, de Szabó Zsolt (16 pont, 11 lepattanó, 18 VAL), Tóth Péter (12 pont, 4-4 szerzett labda, kiharcolt fault és gólpassz, 18 VAL) és Simon Benedek (15 pont, 18 VAL) a csapat élére állt. Mellettük Kis Raul (12 pont, 10 lepattanó, 5 gólpassz, 16 VAL) is kiegyensúlyozott teljesítményt feltételez.

Dávid Kornél KA–Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 71-70 (19-13, 13-26, 18-12, 21-19)

MKOSZ Edzőközpont, vezette: Kapusi, Esztergályos, dr. Popgyákunik (Forrai)

DKKA: Simon B. 15/6, Molnár D. 11/3, Kuttor G. 2, Szabó Zs. 16/6, Kis R. 12/3, csere: Keller V., Somogyfoki P. 3/3, Szalczgruber Á., Büki B., Tóth P. 15/6

Dzunic Branislav, a Dávid Kornél KA vezetőedzője: - Örülök a sikernek. Nagyon jól kezdtünk, aztán sok ki nem kényszerített hibát vétettünk, ami miatt sokáig futottunk az eredmény után. Fordítottunk, majd hamarabb is lezárhattuk volna a végjátékot. Egylabdás meccs lett, a szerencse döntött. Ez a siker a szív és az akarat diadala volt, ellenfelünk megmutatta, hogy nem véletlenül vezeti a tabellát, mi pedig felvettük a harcot velük. Ez a mérkőzés megmutatta, hogy kevesebb hibával, fizikálisabban, atletikusabban kell játszani a bajnokság legjobb csapatai ellen.