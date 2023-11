Jótékonyság 2 órája

A Diabétesz Világnapja alkalmából dobj a pakkot játék a péntek esti Volán meccsen

A Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata nem csak a pályán, hanem azon kívül is igyekszik a „mezőny elején” lenni. Ezúttal a Diabétesz Világnapja alkalmából hirdettek jótékonysági akciót, a az adományok mellett a „Dobj be egy pakkot” bevétele is a Fejér Megyei Szent György Kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermekosztálya támogatására kerül majd.

Beke Zsombor Beke Zsombor

Magosi Bálint a Volán kampánya mellé állt Forrás: Dömötör Csaba / NSO

November 14-én volt a Diabétesz Világnapja ennek apropóján pedig a Hydro Fehérvár AV19 jótékonysági kampányt hirdetett, a csapat közösségi oldalán több edukációs anyag is található a témában. Ezen kívül a péntek esti, Klagenfurt elleni találkozón "Dobd be a pakkot” játékot hirdet a klub, a győztes Magosi Bálint mérkőzésen viselt mezével gazdagodik. A magyar válogatott támadójának személyes tapasztalata is van a diabétesszel kapcsolatban, hiszen középső gyermekét, Matyit egyes típusúval diagnosztizálták. – A mai orvostudománnyal nagyon könnyedén tudjuk mérni a cukrát, és tudjuk folyamatosan kezelni. Túl sokat korábban nem tudtam a diabéteszről, abban a tévhitben voltam, hogy túl sok cukorral etettem a gyereket. Ez nem igaz, kiváltképpen az egyes típusú cukorbetegségnél abszolút genetikai úton történik és nem tudják, mitől alakul ki. Kénytelenek voltunk belerázódni a feleségemmel. Fontos, hogy a szélsőséges cukrokat akadályozzuk meg valahogyan. Nem szabad hagyni, hogy túl alacsony, vagy túl magas legyen neki, ez a mai eszközökkel viszonylag könnyen szinten tartható, folyamatosan glükóz szenzorral monitorozzuk, egy-egy cukorméréssel kell bekalibrálni az eszközt.Ha tetszik, ha nem, ez egy életre szóló állapot, ezért nem betegségnek hívjuk, hanem állapotnak. Kénytelen hozzászokni az ember, vannak könnyebb és nehezebb napok, amikor éjjel többször fel kell kelni, mert csipog a pumpa, hogy magas vagy alacsony a cukra, és ott helyben korrekciózni kell – mondta a klub közösségi oldalán Magosi Bálint. A videóban több fiatal jégkorongos is megszólal, akiket szintén diabétesszel diagnosztizáltak. A pénteken befolyt összeget a klub Fejér Megyei Szent György Kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermekosztálya számára ajánlja fel.

