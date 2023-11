Vasárnap a szezont pocsékul kezdő, a tabellán az utolsó előtti helyet elfoglaló Vienna Capitals látogatott az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokba.

Ezúttal is jól kezdett a Fehérvár, azonban most alig több mint egy perc eltelte után sikerült betalálni és megszerezni a vezetést, egy távoli lövés után kijött a pakk a kapusról, Leclerc közelről bepofozta, 1-0. Az esetet videózták kapus akadályozása miatt, de végül megadták. Majdnem gyorsan jött a válasz, Brunner közeli próbálkozásait fogta Horváth. Jó iramú mérkőzést láthatott a népes publikum, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek. Öt perc után megduplázta az előnyét a Volán, a negyedik sor adogatott szépen, majd a korong Stipsicz elé került, aki kipókhálózta a jobb felsőt, 2-0. McGauley adta elutolsó emberként a pakkot, Kainzlépett ki vele, de mellé lőtt. A kilencedik minutumban összejött a szépítés a vendégeknek, Weinger pontos lövése fogott ki Horváthon, 2-1. A folytatásban talán több bécsi lehetőség akadt, de a legnagyobb helyzet McGaulex előtt adódott, sajnos a ziccer kimaradt.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A második játékrészt a Vienna Capitals kezdte lendületesebben, Wallner veszélyesen ért bele egy távoli lövésbe Horváth előtt, majd Kromp kísérletét hárította a magyar portás. Két és fél perc eltelte után éledeztek a kék-fehérek, Vértes tette próbára Widhalmot. Nem ment a Volánnak, továbbra is sok hiba csúszott a hazaiak játékába. A harmad közepén beszorult a Bécs, és sikerült kettőre növelni a különbséget, McGauley és Terbócs játszotta át szépen a védelmet, majd utóbbi rakta fel a pontot az i-re, 3-1. Ha egy üzlet beindul, fél perc múlva Hári is betalált, a fehérváriak csapatkapitánya a jobb felsőbe bombázott, 4-1. Nem adta fel a Bécs, Horváthnak több alkalommal is résen kellett lennie, sőt a játékrész végén még emberelőnybe is támadhattak az osztrákok, de magabiztosan védekezett a Fehérvár.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A harmadik harmad elején emberelőnybe került a Volán, nagy esélyt kaptak a Fejér vármegyeiek, hogy lezárják a nyitott kérdéseket végleg. Ez nem sikerült, sőt egy-két ellentámadásban volt veszély is. Elkezdtek kicsit keménykedni a vendégek, Vértes kenték keményen oda a palánkra. Ebből a szituációból fórral jöttek ki a kék-fehérek, Leavens pedig Widhalm mamutján áttuszkolta a pakkot, de a bírók ezt szabálytalannak látták, így maradt a 4-1...Magabiztosan játszott a Fehérvár, a Bécs játékosait ez láthatóan frusztrálta, Krompnál szakadt el a cérna, két perc lett a jutalma. A néhány osztrák szurkoló is kezdte elveszíteni a reményt, ezt mi sem szimbolizálja jobban, hogy egyikőjük a telefonján elkezdte nézni a Forma-1-es Brazil Nagydíjat. A folytatásban a hazai helyzetek ellenére az osztrákok találtak be még egyszer Fischer révén, de ez már a pontok sorsát nem befolyásolta. A Hydro Fehérvár AV19 javította szombati vereségét és győzelemmel mehet az együttes a válogatott miatti szünetre.

Hydro Fehérvár AV19 – spusu Vienna Capitals 4-2 (2-1, 2-0, 0-1)

Székesfehérvár, 2378 néző. V.: Ofner, Rencz, Durmis, Muzsik.

AV19: Horváth – Fournier, Campbell, Magosi, Hári 1, Kuralt – Stipsicz 1, Phillips (1), Leclerc 1, Bartalis, Laberge – Kiss R. Atkinson, Terbócs 1, McGauley (1), Leavens – Vokla, Vértes (1), Németh, Mihály. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Vienna: Widhalm – Piff, Fischer 1, Cheek, Ticar, Hartl – Hackl, Zündel, Kainz, Wallner, Böhm – Posch, Brunner, Twarynski (2), Kromp, Weinger 1 (1) –Pallierer Stiegler, Artner, Maxa, Preiser. Vezetőedző: Christian Dolezal.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 25-26.