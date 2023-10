Shihan David Pickthall 7. danos mester, az IFK (International Federation of Karate) világszervezet elnöke a fehérvári Shihan Bőke Béla 5. danos mester meghívására látogat hazánkba. Utóbbi az IFK hazai képviselője, a magyarországi szervezet vezetője.

-A világszervezetet Hanshi Steve Arneil alapította 1992-ben, angliai központtal. Jelenleg 66 országban van jelen az IFK. Shihan David nem sokkal az alapító halála után, 2021-ben vette át a szervezet vezetését – mondja Bőke Béla. - Alelnökként PIckthall 2017-ben már járt Magyarországon, előtte pedig a ’80-as években az Ibusz-Oyama Kupán indult versenyzőként. A hazai szervezetet 2011-ben alapítottam, azóta én vagyok az elnöke, hazánkat én képviselem a nemzetközi eseményeken. Jelenleg nyolc, honi egyesületben 600 sportoló karatézik a szervezetben a vezetésemmel. Az IFK hazai központja Székesfehérváron található.

Az angol sportvezető látogatásának elsődleges célja, hogy meggyőződjön a sportág magyarországi fejlődéséről. A szervezet egy komoly létesítménnyel bővül Nagykátán, ahol a jászberényi Y-ház mintájára egy 400 m2-es sportkomplexum valósult meg, nagyrészt állami támogatással. Ennek a létesítménynek a megnyitó ünnepsége is szerepel Pickthall programjában. Itt előzetes tervek szerint helyi, regionális és állami vezetőkkel is találkozik majd, valamint edzést is vezet környékbeli sportolóknak. Összesen három napot tölt hazánkban, október 11-én, szerdán, 17 órától két órás edzés vezet Zámolyon, a helyi általános iskola tornatermében, amelyen a Vértesi Tömegsport Közhasznú Egyesület sportolói mellett több, nyugat-magyarországi klub karatékái is jelen lesznek. Bőke Béla szerint mintegy hatvanan csatlakoznak a tréningen az általa dirigált sportolók mellé. Másnap, Nagykátán lesz jelenése az angol vendégnek, végül október 13-án, hivatalos programja utolsó napján, délelőtt fekete öves továbbképzést vezényel Székesfehérváron, a VTSE edzőtermében.