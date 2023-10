A 2016-os, riói olimpiát követően Bretz Gyula került az elnöki székbe, öt éven át, sikerrel irányította a sportágat, majd 2022 januárjában, megromlott egészségi állapotára hivatkozva háttérbe vonult, másfél éve, kora tavasszal bejelentette lemondását. Simicskó István lett az utóda, aki másfél hónapja, szeptember 13-án, az elnökségi ülés legvégén egy általa írt levelet olvasott fel. Jelezte, politikai elfoglaltságai, a közelgő választásokra való tekintettel nem tudja teljes odaadással ellátni elnöki feladatát, ezért október 15-ig hatállyal távozik a MÖSZ éléről. A szövetség első embere a hatályos alapszabálynak megfelelően az általános alelnök, Vörös Zsuzsa lett, aki jelenleg elsőszámú vezetője a sportágnak. A hierarchiában két alelnök és az elnökségi tagok követik. Az utóbbi hetekben a két, ötkarikás bajnok, a Szöulban csapatban győztes Mizsér Attila és az athéni, egyéni aranyérmes Vörös Zsuzsanna csatája tartja izgalomban a közvéleményt. Mizsér már jelezte, indul a választáson. Vörös is harcba száll, igyekszik elnyerni a tagság bizalmát a december 4-én sorra kerülő közgyűlésen.

-Immár 11 éve vezetem a Volán Fehérvár öttusa szakosztályát, ezen időszak alatt nem lehetett panasz az eredményekre. Vezetésem alatt minden esztendőben jelentős, nemzetközi versenyt rendeztünk minden korosztályban szoros együttműködésben a MÖSZ és az önkormányzat illetékeseivel. A városom vezetőinek megbecsülését és bizalmát mindig élveztem, ez nem lesz másként a későbbiekben sem. Versenyzőink nyertek egyéniben olimpiai bronzérmet, továbbá csapatban, váltóban felnőtt világbajnoki aranyakat, ezüstöket, bronzokat, Európa-bajnokságokon szintén szereztünk az összes medálból. A korosztályos világversenyeken egyéniben, csapatban és váltóban is folyamatosan bizonyítottunk, ami nem következett volna be, ha nincs nyugalom a szakosztályunknál. Túléltünk komoly válságokat, a pandémiát és az energiaárak emelkedését, amire előzőleg nem lehetett számítani. A nemzetközi szövetség döntése, a lovaglás törlése az öttusából szintén váratlan helyzetet teremtett, kénytelenek voltunk a lovardánkat felszámolni, a lovakat értékesíteni, ami biztosította a szakosztály túlélését. Szerintem egy jó vezetőnek nem a múlton, a korábbi sikereken kell merengenie, hanem előre tekinteni, megoldást találni és kiutat mutatni. Úgy gondolom, ezen időszak alatt - a fentebb említettek okán - megfelelő tapasztalatra tettem szert vezetőként, valamint a sportág több szereplője, más klubok vezetői, az eseményeket és eredményeket követő szurkolók is megkerestek, pályázzak a MÖSZ elnöki posztjára. Hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, én is megméretem magam. Ha a tagság megválaszt, úgy továbbra is társadalmi elnökként, szívvel-lélekkel szolgálom a magyar öttusát.

Amennyiben bizalmat szavaznak neki, a MÖSZ vezetése mellett anyaegyesülete, a Volán Fehérvár irányítását is folytatja, ugyanis a két pozíció nem összeférhetetlen.

- A klubom, az Alba Volán SC elnöke, Tóth István is támogat, mindannyian ott állnak mögöttem, ami rendkívül sokat jelent. Fontosnak tartom, hogy tanuljunk a hibákból, ne féljünk a megújulástól. Amennyiben engem választanak, a napi munkát egy határozott, szabálykövető, ütőképes, szövetségi iroda munkatársaival képzelem el, olyan szakemberekkel, akiket elismer a nemzetközi öttusa-társadalom. Nekem a lovaglás mindig is a szeretett sportágam része marad, azonban a megváltozott körülmények között, vezetőként számomra lényeges, hogy alkalmazkodjunk az új sportág, az OCR által megkövetelt változásokhoz, az új kihívásokra megfelelően felkészüljünk. Azon sportvezetők közé tartozom, akik megértették a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által felvázoltakat és az elsők között reagáltunk a kérésekre. A célunk nem lehet más, mint az, hogy a jövőben is nagy bajnokokat adjunk az egyetemes magyar sportnak.