Bár még alig múlt húsz éves, majdnem ugyanennyit ugrott vissza emlékeiben Menyhárt Bendegúz, amikor arról kérdeztem, hogyan fonódott össze az élete a hőlégballonokkal. – Körülbelül két éves voltam, amikor a szüleimmel elmentünk hőlégballonokat nézni. Már akkor nagyon megtetszettek, nagy, színes és hangos lufiknak láttam őket. Onnantól kezdve mindenhol ballonokat kerestem, később mindig azokat rajzolta – elevenítette fel a kezdeteket Bendegúz. Mint mondja, lassan megismerkedett a hőlégballonos társadalommal, egyre több rendezvényre járt velük, majd 2014-ben jött el az ideje annak, hogy csatlakozzon jelenlegi egyesületéhez. – A klub jóvoltából elkezdődött a pilótaképzésem, aminek az első része az elméleti oktatás volt. Ebbe kilenc tantárgy tartozott, például a meteorológia, a repülés végrehajtás és tervezés, valamint a kommunikáció. A hatósági vizsgák után jön csak a gyakorlati képzés, ahol minimum 16 órát kell repülnünk oktatópilótával, aki különböző feladatokat ad – mesélte a fiatal pilóta.

Bendegúz már a tanulást is gyakorlatilag egy versennyel indította. Úgy meséli, 15-16 éves volt, mikor Őcsényben oktatópilótákkal együtt repült. Az első hazai megmérettetése mellett a nemzetközi színtéren való bemutatkozása sem volt mindennapi, hiszen azonnal egy világbajnokságon mérte össze tudását különböző nemzetek fiatal pilótáival. Bendegúz már azzal történelmet írt, hogy ott volt az Ifjúsági Hőlégballon Világbajnokságon, ő volt ugyanis az első magyar versenyző. – Magyarországon én vagyon az egyetlen junior versenyző pilóta, ezért itthon nincsenek ilyen kategóriájú versenyek. A világbajnokságra neveznünk kellett, miután pedig ez megtörtént, elkezdődött a szervezés. Össze kellett állítani a csapatot, ki kellett választani, hogy melyik hőlégballonnal repülünk. Én voltan a világbajnokságon a legnagyobb térfogatú ballonnal, egy 3000 köbméteressel. Ez kicsit meg is nehezítette a dolgomat, mert minél nagyobb egy ballon, annál nagyobb a tehetetlensége. Vannak olyan süllyedési és emelkedési sebességek, amiket ezzel a ballonnal nem lehet elérni – mesélte Bendegúz. A felsorolt nehézségek ellenére a fehérvári pilóta csapatával, Beleznay Péterrel, Domonkos Ákossal és Nagy Ákossal versenyszámot tudott nyerni az Ifjúsági Hőlégballon Világbajnokságon. Bendegúz elmondása alapján a csapattagok a legnagyobb segítséget az előkészületekben adták számára, hiszen ők voltak azok, akik a felszállás előtt megtették a szükséges lépéseket a ballon előkészítésében. – Nagyon fontos, hogy hogyan történik a ballon szétterítése, hogy zajlik maga az összeállítás a felszállóhely kiválasztása után. Összességében sok függ a csapattól is, de nagyon képzett tagok alkották a csapatomat, bármilyen feladatot adtam nekik, megoldották – fogalmazott Bendegúz. Azonban a levegőben is szükség volt a segítségre, Bendegúz mellett Domonkos Ákos volt a kosárban, aki többek között a navigációban támogatta a pilótát.

A világbajnokság során egy repülés általában több feladatot foglal magába, mint egy kisebb megmérettetésen. – Volt, hogy felszállásonként akár 6-8 feladatot is végre kellett hajtanunk az előírt sorrendben. Az a versenyszám, amiben én teljesítettem a legjobban, egy bíró által meghatározott cél volt. A felszállás után volt egy olyan feladat, ami úgy néz ki, hogy egy kijelölt területen belül különböző zónák vannak meghatározva, és erre kell dobni. Itt hatodik helyezést értem el, majd ezután volt egy x-szel megjelölt pont, ahol az a lényeg, hogy a jel középpontjához minél közelebb dobjunk. Ez nekem sikerült a legjobban – elevenítette fel a megmérettetés legemlékezetesebb számát.

A világbajnokságon Bendegúz egy 45 főből álló mezőnyben szerepelt eredményesen. Mint mondja, rengeteg tapasztalatot szerzett a megmérettetésen. – Voltak feladatok amik elgondolkodtattak, döntéseket kellett hoznom. Nagyon kellett figyelni akkor, amikor csak pár centire repültünk egymástól, de különleges volt, hogy gyakorlatilag beszélgetni tudtunk a kosárból más versenyzőkkel 1500 méteres magasságban – mesélte az Ifjúsági Hőlégballon Világbajnokság első magyar résztvevője.

A fiatal fehérvári pilóta jelenlegi is versenyen vesz részt, hiszen Őcsényben ezen a hétvégén zajlik a 42. Magyar Hőlégballon Nemzeti Bajnokság, de a tervei között a jövő évei világbajnokságon való részvétel is szerepel, amit ezúttal magyar légtérben, Szegeden rendeznek majd.