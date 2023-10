„Az MLSZ Versenybizottsága a 2023. szeptember 24. napján 16:00 órakor lejátszott Csornai SE – Bicskei TC NB III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés eredményével szemben a BTC 1912 Labdarúgó Kft. sportszervezete által benyújtott óvásról megállapítja, hogy az megalapozott, ezért annak helyt ad. A mérkőzés pályán elért eredményét (1-1) törli és a mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a Bicskei TC sportszervezete javára írta.” - olvasható a bizottság határozatában.

A Bicskei TC azért óvta meg a bajnoki mérkőzést, mert a vendéglátó csapatban pályára lépett a mindössze 15 esztendős Németh Bence. A hatályban levő versenyszabályzat értelmében viszont nincs engedélyezve a 16. életévüket be nem töltő labdarúgók szerepeltetése az NB III-ban. A 2008-ban született és a felnőtteknél ekkor debütáló játékos egyébként végig a pályán volt a Magyar Labdarúgó-szövetség adatbankja szerint.

A határozat elsőfokú, elvileg van helye még a fellebbezésnek.

- Csordás Csaba szakmai igazgató vette észre a hibát, aki minden mérkőzés előtt tételesen ellenőrzi az ellenfél össze játékosának kartonját, és megnézi elektronikusan is. A szövetség felé a mérkőzést követő kedden délután adtuk be az óvást, türelmesen megvártuk, hogy a Csorna esetleg él-e azzal, hogy javítási kérelmet nyújt be a jegyzőkönyv vonatkozásában? Miután ez nem történt meg, utána óvtunk. Nagy valószínűséggel ezzel nem nyertünk osztatlan szimpátiát Csornán, de úgy gondoljuk, hogy fordított esetben gondolkodás nélkül ellenünk is óvna bárki, ahogy ez megtörtént tavaly a megyei I.osztályban, amikor a Csór Truck-Trailer csapata tette ezt egy apró hiba miatt (szintén jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt – a szerk.). Minden szívfájdalom nélkül óvott, és meg is nyerte. – tájékoztatta lapunkat Komjáthy Péter a Bicskei TC technikai vezetője.