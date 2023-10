FEHA19 – DVTK Jegesmedvék 2-1 (0-0, 2-0, 0-1)

Székesfehérvár, Vezette: Juhász, Korbuly, Kocsány, Muzsik.

FEHA19: MÁRKUS– Csollák, Rachinskiy 1 / FALUS, Salamon / Bogesic, Kasinski / HAZELDINE 1, Bajkó – BLASKO (1), Dobos, Keceli-Mészáros / Ambrus, Fekete, Zezelj / Nádor (1), FARKASL. (1), Dézsi / Balasits, Alapi, Németh. Veezetőedző: Anatli Bogdanov.

DVTK: Voris – Verveda, Szathmáry / Szirányi, Hill / Shkrabau (1), Vojtkó / Fazekas, Szalay – Esteves, Páterka, Berdnikov / Kuleshov (1), Lövei 1, Razumnak / Mattyasovszky, Csiki, Miskolczi / Farkas M., Makai, Pecsét. Vezetőedző: Steve Kasper.

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 4/0.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Miskolci fölénnyel indult a mérkőzés, és a játék képén az sem segített, hogy kilenc perc eltelte után Bogesic kiállítása révén emberelőnybe kerültek a vendégek. Ezt a két percet Márkus védéseivel, és némi szerencsével átvészelte a FEHA19, majd öt az öt ellen egyre kiegyenlítettebbé vált a találkozót. Aztán emberelőnyben a fehérváriak is veszélyesek voltak és a lendületük megmaradt a folytatásra is, de kimaradtak a helyzetek.

A második játékrészt is fórban indíthatta a hazai alakulat, de ez is kimaradt. A folytatásban inkább Márkus kapuja előtt zajlottak az események, majd a harmad derekánál ismét erőre kaptak a kék-fehérek. Hét perccel a szünet előtt pedig meg is szerezte a vezetést Anatoli Bogdanov gárdája, lendületes akciót követően Hazeldine érkezett lendületből, két szép csel után pedig a kapuba lőtt, 1-0. Nyomott a DTVK, de újabb gólt a Fehérvár szerzett, három másodperccel a harmad vége előtt Rachinskiy talált be, 2-0.

A harmadik etap elején nyomott a FEHA19, a fiatalok megpróbálták megszerezni a kissé nyugtató harmadik gólt, de nem sikerült, a legnagyobb helyzet pont a nyáron a DVTK-tól érkező Blasko előtt adódott. Egyre nagyobb sebességi fokozatra kapcsoltak a miskolciak, ezt pedig már nem mindig tudta lekövetni a FEHA19. Tíz perccel a vége előtt Lövei szépített, 2-1. A bekapott góltól felébredt a Fehérvár, de az utolsó öt percre fordulva emberelőnybe kerültek a Jegesmedvék, de ezt átvészelték a hazaiak, ahogy az utolsó másfél percet is, amikor a vendégek a kapust is levitték, győzött a FEHA19!