Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Arconic-Alba Fehérvár 99-104 (26-26, 24-25, 27-28, 22-25)

Kecskemét 1200 néző

Vezette: Mészáros Balázs, Söjtöry Tamás Ferenc, Rácz Zsolt Róbert

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Sinik 8/6, Bouges 28/9, Ivkovic 6/6, Kucsera 10/6, Karahodzsics 14. Csere: Dramicsanin 10/3, Lawrence 16, Körmendi, Tóth Barna, Tóth Balázs 7. Vezetőedző: Forray Gábor

Arconic-Alba Fehérvár: Chambers 26/12, Kass 6/6, Barnett 18/12, Dickey 14, Philmore 15/3. Csere: Martin 3/3, Balogh M. 3/3, Vojvoda 19/3, Takács Milán. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

Kipontozódott: Barnett (40.)

Erőltetett menetelésben van az Alba Fehérvár, hiszen két fronton kell a csapatnak helytállnia, szerdán még a FIBA Europe Cup sorozatában léptek parkettre a Sporting Lisboa vendégeként, és a Hírős-városban sem várt rájuk sétagalopp.

Kiegyenlített játékkal indult a találkozó, a hazai kosarakra mindig volt válasza az Albának. A fehérváriaknál különösen Isah Philmore villogott, aki három perc alatt 7 pontot gyűjtött. Majd a 4. percben Shannon Bogues kosara után lett először kettőnél nagyobb különbség a felek között, 13-10. Egészen Vojvoda Dávid beállásáig tartott az előny, az Alba ásza elsüllyesztett egy triplát, és nyomban a kék-fehérek vezettek, 15-16. Ezt követően a 7. percben Tóth Balázs fordított, majd Kimani Lawrence büntetőből visszaállította a hárompontos kecskeméti előnyt, 19-16. Ettől erőre kapott a hazai legénység, és a 9. percre Rastko Dramicanin sikeres büntetői az addigi legnagyobb differenciát hozták, 25-18. A negyed hajrájára nemcsak felzárkózott, hanem Kristopher Martin kosarával egyenlíteni is tudott a Fehérvár.

A második játékrész elején Philmore eltékozolt egy hárompontos dobást, válaszul Kemal Karahodzsics viszont kihasználta ziccerét. A 12. percben Kass Balázs szép kosarának örülhettek a vendégszurkolók, a fiatal hátvéd kintről szórt be egy hármast. Aztán Vojvoda kettőből egy büntetőt értékesített, míg Karahodzsics középtávoli dobása célba talált, így a negyed közepén megint próbált elszakadni a látogatóitól a Kecskemét, 34-30. Állandósulni látszott a hazaiak vezetése, amely az idő előre haladtával kezdett vészesebb válni, ám ez végül nem realizálódott, mert James Dickey büntetője után ismét három lett a különbség. Nem sokáig tartott ez az állapot, mert megrázta magát a Forray-brigád, és 17. percben Lawrence közeli kosara után visszaállt a Duna Aszfalt hétpontos vezetése, 44-37. Lendületüket fékezvén Alejandro Zubillaga időt kért, ez jót tett, mert Kass triplával, és Jordan Barnett duplával csökkentett valamelyest a hátrányon. Mindez tiszavirág életűnek bizonyult, Bogues megint az övéit hozta előnyösebb helyzetbe. Az előző negyeddel ellentétben azonban most az Alba nemcsak egyenlített, hanem Siyani Chambers kosarai után elégedettebben mehetett a nagyszünetre, 50-51.

A pihenő után tovább folytatódott a húzd meg, ereszd meg játék, és a 23. percben Kucsera Dániel duplájával újra öttel elment a Kecskemét, 63-58. Természetesen Zubillaga nem hagyta szó nélkül, bár Takács Milán hárompontos kísérlete cél tévesztett ezt követően. A folytatásban ellenfele nyomában járt az Alba, és Vojvoda rutinja és pontjai is kellettek ahhoz, hogy újfent lőtávolon belülre érjenek, 65-65. Teljesen nyílt volt a párharc, bár 72-71-nél nem jött jól, hogy Philmore kihagyott egy hármast, de ezt később javította, és már vezetett csapata. Chambers pedig kétpontossal tette némileg stabilabbá az előnyt, 73-77.

Jöhetett a záró tíz perc, melynek első felében visszavette a vezetést a kecskeméti együttes, és az előző negyedekhez hasonlóan váltott előnyök szórakoztatták a szurkolókat. Hol az egyik, hol a másik fél volt kedvezőbb helyzetben, más kérdés, hogy jóformán pillanatokra. A 33. percben Sinik hármasa után 86-85 állt az eredményjelzőn, de Dickey büntetői bementek, úgyhogy innentől a kék-fehérek álltak jobban. Az már ekkor látszott, hogy nem akármilyen végjátéka lesz a találkozónak, az utolsó öt percre ötpontos fehérvári vezetéssel vágtak neki a csapatok, de folyamatosan szorongatta őket vendéglátójuk, és többször csak két pontra volt tőlük. A 39. percben kezdhették elhinni a Zubillaga-tanítványok, hogy talán már zsebben van a meccs, miután Philmore duplájával visszaállt a korábban említett öt pont, 94-99. Bár Barnett faultjai után Bogues beszórta büntetőit, akárcsak Chambers, sőt Bouges trojkája is behullott, de a lefújásra is megmaradt az Alba vezetése, és ezzel újabb meccsen diadalmaskodott a gárda.