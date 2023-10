A találkozó esélyese a Volán volt, hiszen Kiss Dávid együttese kiválóan szerepel eddig az osztrák központú hokiligában, a forduló előtt a negyedik helyen állt, míg a Pioneers a nyolcadik pozíciót foglalta el. A fehérváriak kerete továbbra sem volt teljes, Ambrus Gergő hiányzott, Kiss Roland visszatérése azonban egyre közelebb volt, a FEHA19-ben kapott szerepet már az FTC otthonában.

Jó tempóban kezdtek a felek, mindkét kapu forgott veszélybe, némi Fejér vármegyei fölény mellett. Aztán a kilencedik percben saját harmadába szórták el a korongot a kék-fehérek védői, a Vorarlberg felállt és be is talált, Woger kapáslövése talált utat a kapuba, 1-0. Nem esett össze a bekapott góltól a Volán, rögtön próbált válaszolni a csapat, és ez sikerült is, alig több mint egy perc után jött az egyenlítés, egy elhúzott buli után szépet járt a pakk, majd középről Bartalis kapásból vette be a hazai kaput, 1-1. Még jobban fölénybe került a Fehérvár, majd egy emberelőnyből sikerült is megszerezni a vezetést a 15. percben. Ismét botról botra járt a pakk, majd Bartalishoz került, aki a kapus előtt egy pimasz csellel átverte a kapust és belőtte saját maga és csapat második gólját, 1-2. Sajnos azonban ezt az osztrákok sem hagyták annyiban, két perccel a szünet előtt egalizáltak, Lacroix helyzeténél még először védett Horváth, de a második ismétlés ellen már tehetetlen volt, 2-2.

A második harmad elején emberelőnyben játszhatott még a Volán, de ezzel nem sikerült élni, sőt ezt követően a hazaiak voltak kisebb fölényben, Horváthnak többször is kellett védenie. Majd Terbócs egyéni akcióba kezdett, megkerülte az osztrákok harmadát, aztán ráemelte a kapura, McGauley pedig beleért jókor, 2-3. Még két percig sem tartott a magyar öröm, Woger lesgyanús helyzet után közelről egalizált, 3-3. A folytatásban inkább a Fehérvár akarta érvényesült, de nem sikerült megszerezni újra a vezetést.

A záró etapot is aktívabban kezdte a Volán, Kuralt és Leavens hatalmas helyzeténél nagyot kellett védenie Caffinak. A fölény pedig góllá érett idővel, ezúttal Phillips lódult meg a szélen, megkerülte a kaput, középre adott Mihálynak, akinek volt még tere egy finom csellel átverni a kapust és a hálóba lőtt, 3-4. Próbált okosan játszani a Fehérvár és megbecsüli a korongot, öt perccel a vége előtt pedig kettőre nőtt az előny, Stipsicz lőtte ki szépen az alsó sarkot, 3-5. A végén még levitte kapusát a Vorarlberg, de Horváth és a védelem lehúzta már a rolót, sőt, Fournier még üres kapura is betalált, 3-6. Folytatás szombaton Innsbruckban.



Pioneers Vorarlberg – Hydro Fehérvár AV19 3-6 (2-2, 1-1, 0-3)

Feldkirch, V.: Moschen, Smetana, Gatol, Martin.

Pioneers: Caffi – Pallestrang (1), Kirichenko, van Nes, Owre (2), Woger 2 – Payr, Bull, Maver (1), Lacroix 1, Metzler – Korecky, Summer, Maier, N. Pastujov, M. Pastujov – Reinbache, Zitz, Macierzynski, Lebeda, Erne. Vezetőedző: Dylan Stanley.

AV19: Horváth (1) – Fournier 1, Campbell, Terbócs (1), McGauley 1 (1), Leavens – Atkinson, Nilsson, Leclerc (3), Bartalis 2, Laberge (2) – Stipsicz 1, Phillips (1), Magosi, Hári, Kuralt – Vokla, Ambrus Cs., Vértes, Németh, Mihály 1. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 4, ill. 0 perc.

Kapura lövések: 26-32.