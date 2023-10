Tóvill-Kápolnásnyék – Tordas 0–2 (0–1)

Kápolnásnyék, 150 néző

Vezette: Pálfi Bence.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz (Konczi), Szajkó, Varga József - Lipóth, Pigler, Gáspár, Kiss Á. (Molnár G.) - Csörge (Zsigmond L.), Czottner. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Tordas: Cseresnyés – Danis, Tolnai P-, Horváth B. (Deli Zs.), Csizmarik (Balogh B.) - Dely D., Szilágyi, Somogyi T. (Somogyi B.), Hernádi - Cservenka (Somogyi D.), Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Somogyi T. (29.), Somogyi B. (93.)

Jók: senki, ill. Dely D., Tolnai P., Cservenka

Az elején kirajzolódott a játék képe, a nyékiek kis passzos játékot helyezték előtérbe, a Tordasnak viszont keveset kockáztatva az előreívelt labdákra operált. A 29. percben egy szöglet utáni kavarodás Somogyi Tibor 5 méterről talált a kapuba, 0-1. A mérkőzés végén, a 93. percben ismét zörrent a háló, Somogyi Benedek szerzett gólt egy kontra után, 0-2. A Nyéknél jóval többet volt a labda, azonban ezt a sportágat gólra játszák és a célfutballt alkalmazó Tordas ebben a tekintetben jobb volt két góllal, és megérdemelt három ponttal zárta az összecsapást.

Tudósított: Sziládi István

Sárbogárd – Martonvásár 8–0 (3–0)

Sárbogárd, 100 néző

Vezette: Béd Ákos.

Sárbogárd: Demeter – Gráczer Bence (Deák), Tölgyesi, Luczek (Kisari), Mayer D. - Szalai Á. (Simon V.), Horváth Á., Farkas G., Bencze (Tóth P.) - Vagyóczki, Joó (Bruzsa). Vezetőedző: Pajor László

Martonvásár: Farkas Cs. – Süle, Molnár G., Fügedi, Jordáki - Gerebenics, Kóka (Pintér), Gábor Á., Pully (Kádár) - Neuvert, Deményi (Gábor D.). Vezetőedző: Nagy Tibor

Gól: Horváth Á. (8., 54., 61., 83.), Vagyóczki (31., 40.), Szalai Á. (48.), Simon V. (63.)

Jók: Horváth Á. (a mezőny legjobbja), Gráczer Bence, Mayer, Simon V., Farkas G. Vagyóczki, ill. senki

Az októberi záporeső gólzáport hozott. Ismét jól kezdett a hazai csapat, akaratát rövid idő alatt a Martonvásárra erőltette. A 8. percben Gráczer Bence az általa megszerzett labdát a kapu elé ívelte, melyet Horváth Ádám egy emelés után a hálóba gurított, 1-0. A sárbogárdi mezőnyfölény a 31. percben érett ismét góllá, Bencze János szögletét Vagyóczki Patrik fejelte a kapuba, 2-0. A 40. percben Farkas Gábor szögletből remekül beadott labdájára a pontosan érkező Vagyóczki fejjel duplázott, 3-0. Ezek után a vendéglátók elégedetten mehettek pihenni. A szünet után aztán beindult a bogárdi gólgép, a 48. percben Bencze János bal oldali beadását Szalai Ádám fejelte a kapuba, 4-0. Az 54. percben Horváth Ádám 17 méterről a védők közül indított lövése zörgette meg a Farkas Csaba hálóját, 5-0. Nem volt megállás, a 61. percben Horváth Ádám triplázott, 6-0. A vendégek próbálkozásait a sárbogárdi védelem sikeresen hárította, így a hazaiak kapusának nem sok dolga akadt. A 63. percben Deák Soma indította a védők közül kilépő Mayer Dávidot, aki jobb oldalról, laposan, a jó ütemben érkező Simon Viktor elé tálalt, aki azonnal a vendégek kapujába helyezett, 7-0. A 83. percben egy bogárdi szabadrúgást Farkas Gábor a kapu elé emelt, Horváth Ádám érkezett, és lőtt a Marton kapujába, 8-0.

Tudósított: Lengyel István

Mány-Bicske II. – Ercsi Kinizsi 2–2 (1–1)

Mány, 120 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Mány-Bicske II.: Zelman – Rimele, Bukovecz, Jónás (Kovács B.), Vass - Nagy Á., Junior Joaz, Peinlich (Tóth I.), Csata (Kovács L.) - Tóth T., Punk. Vezetőedző: Mikhail Stiven

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Mónus, Juhász B., Schnierer (Farkas K.), Kun – Hodula M., György (Somodi), Lak, Rebők (Orza) - Hujber, Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Junior Joaz (38., 64.), ill. Hujber (39.), Farkas K. (87.)

Jók: Junior Joaz (a mezőny legjobbja), Punk, Rimele, ill. Lak, Hodula M., Hujber.

A mérkőzés legelején támadólag lépett fel a mányi csapat, de az Ercsi kontrái, szélről belőtt labdái is sok veszélyt hordoztak magukban. Meddő mezőnyfölényre tett szert a hazai együttes, de a kapuk kevésbé forogtak veszélyben. A 38. percben a jól játszó Junior Joaz Da Silva lőtt távolról kapura, a labda pedig Andejev Illés kezén végig táncolva, a kapuba hullott, 1-0. Sokat nem örülhettek a hazaiak, hiszen a középkezdés után Hujber Ádám azonnal egalizált, 1-1.

Szünet után, agilisabban jött ki az Ercsi, de mezőnyfölényükből nem lett gól, két esetben Zelmann Levente védett nagyot, Lak Imre szabadrúgását pedig a kapufa hárította. A mányi kontrákban is megvolt a gól lehetősége, és egy ilyenből, Junior Joaz a 64. percben be is talált, az ötös vonaláról a hosszú sarokba bombázva, 2-1. Az utolsó tíz percben az Ercsi kitámadott, élvezetes záró etapot játszottak a csapatok, hiszen a Mány bevihette volna a döntő találatot, de a Kinizsi játékában is benne volt a gól. A 87. percben, egy beadásnál nem jól kommunikált védő és kapusa, és a jó helyen lévő Farkas Krisztián kiegyenlített. 2-2. Az utolsó percek izgalmasra sikeredtek, de összességében, közepes iramú, sportszerű mérkőzésen, jó játékvezetés mellett, igazságos eredmény született.

Tudósított: Varga Mihály



Csór Truck-Trailer – KK Grain Kft.-Mezőfalva 4–4 (1–2)

Csór, 100 néző

Vezette: Wittner József.

Csór Truck-Trailer: Lukács - Bogdány, Báles I., Ács (Báles A.), Báles Zs. - Dreska, Tolnai M. (Flavio), Harangozó, Kásler Bence (Makai), Kásler Barnabás (Orosz) - Victor. Vezetőedző: Csongrádi Ferenc

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Villám, Rakonczai, Rózsahegyi, Kis Cs. - Török (Balogh D.), Németh L., Kovács B., Németh B. - Kovács K., Morár. Vezetőedző: Villám Balázs

Gól: Dreska (44.), Victor (59.), Báles I. (74.), Orosz (94.), ill. Németh B. (27., 35., 87.), Villám (53.)

Kiállítva: Villám (89.).

Jók: Báles I., ill. Németh B.

A 27. percben vendég szöglet után egy lefejelt labdát Németh Balázs 2 méterről piszkált a kapuba, 0-1. A 35. percben újabb mezőfalvai szöglet következett, újra Németh Balázs eszmélt a legyorsabban egy lecsorgó labdára, 0-2. A 44. percben baloldali bedobás után Dreska Dominik lefordult a védőjéről, majd a léc alá bombázott, 1-2. Az 53. percben Németh Balázs ment el a jobb oldalon, beadására Villám Balázs érkezett, és fejjel növelte a Mezőfalva előnyét, 1-3. Az 58. percben Victor Michelt ellökték a 16-oson belül, a megítélt büntetőt a sértett értékesítette, 2-3. A 74. percben Bogdány Márk beívelését a védők rosszul fejelték el, így a kipattanóra Báles István érkezett jól és a hosszú sarokba stukkolt, 3-3. A 87. percben Németh Balázs kapott jó labdát a 16-oson belül, majd a rövid sarokba bombázott, 3-4. A 89. percben Villám Balázst második sárga lappal kiállította a játékvezető. A 94. percben egy nagy bedobás után Orosz Márkó pörgette a kapuba, 4-4. A betliző védelmek meccsén igazságos döntetlen született.

Tudósított: Csete Krisztián

Ikarus-Maroshegy – Móri SE 2–0 (0–0)

Székesfehérvár, 155 néző

Vezette: Rózsa József.

Maroshegy: Kovács Z. – Békefi, Kecskés, Horváth Zs. (Barta), Kókány - Menyhárt (Mayer M.), Ferencz, Szamarasz (Kiss D.), Fi - Drexler (Schmuck B.), Csuti (Schmuck A.). Vezetőedző: Szarka Martin

Móri SE: Zámbó – Végvári Á., Gosztonyi, Tetzl, Hajdu (Szabó K.), Tar - Varga B., Paulik (Gauruder), Sötét – Mészáros B., Radács. Vezetőedző: Németh Bálint

Gól: Mayer M. (80.), Schmuck B. (89.)

Jók: az egész csapat, ill. Sötét, Gosztonyi

Az első félidőben mindkét csapat előtt adódtak kisebb-nagyobb lehetőségek, a befejezésekbe viszont hiba csúszott. A 80.percben Mayer Martin kapott jó ütemű indítást, és szépen lőtte ki a rövid sarkot, 1-0. A 89. percben egy bal oldali beadásra érkezett Schmuck Balázs, eldöntve a mérkőzést, 2-0. Sportszerű találkozón a helyzeteit jobban kihasználó Ikarus megérdemelten nyert.

Tudósított: Mezővári Balázs

Bodajk SE – Sárosd 1–1 (1–1)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Szűcs László.

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Imrefi, Farkas Cs., Katóka R. - Kis V. (Molnár A.), Gulyás, Arany S. (Kaufmann), Magosi - Csapcsár, Farkas K. (Fejes). Vezetőedző: Bregócs Gergő

Sárosd: Bolla J. – Paget, Hushegyi, Pribék, Klémán M. - Lakakisz (Szekeres), Majláth, Varga Zs. (Vámosi), Buza (Meszlényi) - Bánszki, Kökény. Megbízott edző: Lendvai Tamás

Gól: Katóka R. (34.), ill. Klémán M. (4.)

Jók: Farkas Cs., Kocsis D., Gulyás, Magosi, ill. senki

A vendégcsapat nagy lendülettel kezdte a mérkőzést, és a 4. percben a vezetést is megszerezték, egy szöglet utáni szituációt követően a kipattanó labdát Klémán Máté 16 méterről kapásból a bal felső sarokba vágta, 0-1. A 34. percben jutott el először a Bodajk a sárosdi kapuig, ekkor Farkas Kevin hosszú indítására Katóka Richárd ért oda, és 12 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, 1-1. A második félidőben is hasonló mederben folyt a játék a vendégcsapat görcsösen futballozott, de az utolsó passzoknál vagy ők hibáztak vagy a hazai védelem tudott tisztázni. Mindössze két lehetőség adódott a gólszerzésre számukra, először a 67. percben Klémán M. végezhetett el egy ajándék szabadrúgást a 16-os vonaláról, de lövését Nagy M bravúrral védte. A Bodajk SE régen látott nagy akarásának köszönhetően tartotta otthon az egyik pontot.

Tudósított: Kovács Zoltán

Lajoskomárom – MÁV Előre FC Főnix 1–4 (1–1)

Lajoskomárom, 200 néző

Vezette: Cseh Roland.

Lajoskomárom: Deák – Juhász M., Kovács K., Csörgei (Varga F.), Willerding Zs. (Erdei B.) - Gergye, Dudar E. (Pákozdi), Kövecses (Juhász J.), Kővári B. - Szontagh, Rózsás. Vezetőedző: Dopuda Igor

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Király B., Tóth K. (Pápai), Kónya, Csiba - Adorján (Tóth B.), Bolla Barnabás, Andróczi (Kertész), Jófejű (Rubos) - Zólyomi (Gruber). Balogh L. Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Szontagh (3.), ill. Csiba (78., 92.), Andróczi (37.), Pápai (67.)

Jók: Gergye, Szontágh, Kővári B., ill. az egész csapat

A 3. percben Juhász Márton. lépett ki a jobb oldalon, a kifutó kapus mellett elemelt labdáját Szontágh Levente lőtte a kapuba, 1-0. A 37. percben egy ártalmatlan ívelést, Deák Zala kiejtett, és a szemfüles Andróczi Krisztián begurította a labdát a kapuba, 1-1. A 47. percben a kitűnően játszó Gergye Krisztián 20 méteres léc alá tartó lövését bravúrral hárította Nideczki Raoul Luca. A 66. percben egy vétlen Balogh Lászlóva történt ütközésnél Dudar Ervin a lajosi védelem oszlopa megsérült, így a fejeléseknél előnybe kerülő Főnix, és egy lefejelt labdából Pápai Kristóf betalált, 1-2. A 78., illetve a 92. percben Csiba Zoltán fejesei tették biztossá a vendégek győzelmet, amely a látottak alapján közel sem volt ilyen magabiztos, 1-4.

Tudósított: Mosberger Mátyás

A góllövőlista állása:

1. Horváth Ádám (Sárbogárd SE) 12 gól

2. Bezerédi Ádám (Móri SE), Horváth Benett (Tordas), Varga Balázs (Móri SE) 7-7 gól

3. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix), Mayer Dávid (Sárbogárd), Varga József (Tóvill-Kápolnásnyék) 6-6 gól