Az atléták pályaszezonját záró megmérettetésen elképesztő eredménysorral rukkoltak elő az ARAK ifjú atlétái. 12 csapatot indított a fehérvári egyesület, ezek közül 11 a bajnoki dobogón végzett a budapesti Lantos Mihály Sportcentrumban, azaz az MTK atlétika-létesítményében.

Az Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnokság országos döntőjén az U16-os korosztályban négy, az idősebbeknél, vagyis az U18-asoknál nyolc egységgel szálltak harcba a fehérváriak a bajnoki érmekért. A különféle számokban négy-négy, alkalmanként öt-öt versenyző alkotott csapatot, s eredményeik összesítésével rajzoltak sorrendet az egyesületek között.

Az ARAK U18-as fiú szekciója három számban is maga mögé utasította az országos kihívókat, A hűvös idő és az erősödő szél is borzolta hajukat, de kedélyüket és elszántságukat cseppet sem kuszálta. Trenka Ádám és Kerék Patrik voltak a srácok zászlóvivői, távolugrásban Tatai Bulcsú Bendegúzzal és Ódor Balázzsal lettek aranyérmesek. Trenka és Kerék az ötösugrás viadalában is diadalmaskodott Ódor Balázs és Kovács Endre társaságában. Magasugrásban Ágoston Illéssel és Ferencz Barnabással kart karba öltve segítették egymást magasságokon át, aranyérmet nyertek ezzel a csapattal is.

A győztes magasugrók (b-j): Ferencz Barnabás, Kerék Patrik, Trenka Ádám, Ágoston Illés, valamint edzőik: Tölgyesi Előd (balra lent) és Olasz Tamás

Fotó: Babos Rita / Forrás: ARAK

Az ARAK negyedik bajoki címét az U16-os fiúk 300 méter gátfutásában helyt álló legények szállították, Tölgyesi Zénó, Skoumal Zalán, Fliszár Levente és Kertész Kálmán alkották az "aranyos" kvartettet. Ugyanők 100 gáton Németh Rolanddal ezüstöt, távolugrásban bronzot nyertek.

Az U16-os 300 gátasok (b-j): Kertész Kálmán, Fliszár Levente, Skoumal Zalán és Tölgyesi Zénó, valamint edzőjük, Borsányi Zoltán

Fotó: Babos Rita / Forrás: ARAK



Az U18-20 korosztályban viaskodó arakos ugró hölgyek három ezüstérmet szereztek. Távolugrásban és gátfutásban Langmár Kata, Antal Hanga, Bodnár Lili és Balogh Lilla; hármasugrásban pedig Horváth Katalinnal kiegészülve csúsztak le szoros versenyben az első helyről.

Az "ezüstlányok": Balogh Lilla, Langmár Kata, Antal Hanga, Bodnár Lili

Fotó: Babos Rita / Forrás: ARAK



Az 13-15 éves lányok magasugrásban lettek másodikok. A Gombás Petra, Langmár Zsófi, Pallos Gréta, Zsigmond Emma és Kárász Anna alkotta ötös nyakába került az ezüstérem.

Az U18-as fiú csapat 100 gáton bronzérmes lett Tatai Bulcsú Bendegúz, Varga Botond, Balázsik Dávid és Kovács Endre összeállításban, míg a gyilkos 400 gáton negyedik helyen zárt a Tatai Bulcsú Bendegúz, Balázsik Dávid, Varga Botond és Ódor Balázs alkotta négyes.

A 2023-as pályaverseny-szezonját eredményesen zárta az ARAK, ami kellő lendületet adhat a most rajtoló felkészülési időszak alapozó munkáihoz.