NEKA – DKKA

26–21 (10–6)

Balatonboglár, NEKA csarnok, 200 néző. V.: Sándor Gy., Szabó B.

NEKA: Csapó Kincső, Zaj K. (kapusok) – Faragó 7/1, lapos 5, Bató 5/2, Győri 4, Miklós 2, Wald 2, Keceli-Mészáros 1, Berei, Molnár D., Hengl, Petruska, Matucza, Pálmai, Kriston. Vezetőedző: Bakó Botond

DKKA: Wéninger, Oguntoye (kapusok) – Krupják-Molnár 4, Trawczynska 4, Paróczy 3, Szalai 2, Horváth P. 2, Horváth A. 2, Nick 2, Sallai 1, Csáki 1, Agócs, Borgyos, Gajdos, Solange, Bouti. Vezetőedző: Rapatyi Tamás

Kiállítások: 4 ill. 4 perc

Hétméteresek: 5/3 ill. 3/0

A Kohász lerázni készült a NEKA együttesét, no meg megtörni a balatonboglári fiatalokkal szembeni rossz szériát – az előző pontvadászatban kétszer is a NEKA nyert a párharcok során. Most is a balatonpartiak kezstek jobban. Elléptek két góllal, amit a DKKA ledolgozott, de 3-3 után megállt a vendégek gólgyáros tudománya. A NEKA háromgólos, biztos fórt kovácsolt, míg a dunaújvárosiak támadójátéka rendkívül gyatrára váltott. Sok volt a hiba és pontatlanság a Kohász offenzíjában. Forduláűs után a támadás feljavult, azonban a védekezés minősége visszaesett, így a NEKA végig tisztes távolban tartotta ellenfelét, magabiztos győzelmet aratott, s előzött a tabellán.