A magyar gárda az E-csoportban érdekelt, a szövetségi kapitány, Nagy Lajos a vb előtt elmondta, ezúttal nem helyezésben gondolkodik, a cél az, hogy játékosai kihozzák magukból a maximumot. Az utolsó jelentős seregszemlén, a Kassán, másfél éve rendezett Európa-bajnokságon a negyeddöntőben búcsúztak a mieink büntetőkkel, a kazahok ellen, a legutóbbi, 2019-ben, az ausztráliai Perthben rendezett vb-n a 4. helyen zárt a nemzeti együttes. A pandémia miatt azóta nem bonyolítottak világbajnokságot, a mostani, Emírségekben sorra kerülő erőpróba időpontja is többször módosult. A magyarok legjobb világbajnoki helyezése a fentebb említett 4. pozíció, Európa-bajnokságon két évvel korábban, 2017-ben, a csehországi Brnóban dobogóra lépett az együttes, bronzérmesek lettek.

Ezúttal az első mérkőzést a portugálokkal vívta a válogatott, rendkívül izgalmas derbin, a zárás előtti időszakban született meg a döntés, a 46. percben a csapatkapitány, Barabás Miklós lőtt a jobb alsó sarokba, 1-0 lett a végeredmény. „Sokkal fizikálisabb meccs volt, mint amire számítottunk, azzal együtt is, hogy a luzitánok jól felkészültek belőlünk. Egy éve könnyebben vertük őket, az ott szerzett tapasztalatokat remekül felhasználták. Jól játszottak, de ezt tettük mi is. A második félidőben domináltunk, helyzeteket alakítottuk ki, korábban is eldönthettük volna a mérkőzést. A győztes találatot a végére hagytuk, ami nem baj, a riválisnak már nem maradt ideje egyenlíteni. Rendkívül a páratartalom, már a bemelegítésnél folyik rólunk a víz, de ez nem csak nekünk jelent gondot, a körülmények megviselik az összes csapatot” – közölte a győztes találat szerzője.

A nyitány tehát jól sikerült, miként a folytatás is, a második összecsapáson Líbia legjobbjaival találkozott Nagy Lajos együttese. Mivel az első körben 4-3-s vereséget szenvedett, így az észak-afrikai alakulatnak létkérdés volt a pontszerzés. A magyar csapat a Tajti - Nádasi, Kövesdi - Ladányi, Barabás - Dunai összeállításban kezdte a találkozót, a 23. percben a líbiai kapus is tehetetlen volt, miután egy lecsorgó labdát négy méterről Lovász Bence a kapuba küldött, 1-0. A 40. percben jött az egyenlítés, a jobb kapufánál senki nem figyelt Bilal Mohammedre, aki közelről a kapuba lőtt, 1-1. Az utolsó tíz percre bőven maradtak izgalmak, ezúttal is a árás előtt dőltek el a nyitott kérdések, balról beadott labdát Kiss Gábor kilenc méterről, kapásból továbbította a hálóba, 2-1.

-A lefújás előtt győztes gólt szerezni nagyszerű érzés, fontos győzelmet arattunk. Líbiát jó egyéni képességekkel rendelkező játékosok alkotják, Nagy Lajos szakvezető mentálisan jól felkészített bennünket. Szeretnénk megverni a szerbeket is, elsőként továbbjutni a csoportból – közölte a mindent eldöntő találat szerzője.

Szerbiával szerdán, magyar idő szerint 19.15-kor találkoznak a mieink, az összecsapást az M4 sportcsatornán, online lehet élő követni, a sportcsarnokba később, felvételről megismétli a találkozót.

A magyar minifutball-válogatott 13 fős vb-keret. Kapusok: Tajti Bence, Bohony Bálint,

mezőnyjátékosok: Barabás Miklós, Ladányi Dávid, Bozsoki Imre, Csoszánszki Dávid, Kozó Viktor, Nádasi Kornél, Dunai András, Kiss Gábor, Győri Barnabás, Kövesdi Zsombor, Lovász Bence.