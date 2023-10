A Volán jól kezdte az új idényt Kiss Dávid irányítása alatt, bár eltérőek a lejátszott meccsszámok a tabella elején, a Fehérvár jelenleg a második helyen áll, tíz találkozó alatt húsz pontot gyűjtve. Vasárnap is újabb győzelmet könyvelhetett el a gárda a Ljubljana ellen. Ez a találkozó nagyon változatos játékot hozott, összesen kilenc gól esett, az eloszlás 6-3 lett a hazaiak javára.

– A szurkolók számára biztosan érdekes, élvezetes találkozó volt a mai, de abban nem vagyok biztos, hogy Kiss Dávid és én is annyira élveztük. Őrült meccs volt. A Fehérvár erősen kezdett, mi viszont jól zártuk az első harmadot. A második játékrészt mi kezdtük jól, de ők fejezték be jobban. Olyan volt a meccs, mint egy hullámvasút és így változott a mérkőzés lélektana is. Nem tudom, fura egy találkozó volt, de ma este egy kicsivel talán jobb volt az ellenfél – mondta Antti Karhula, a szlovénok exvolános vezetőedzője.

– Addig élvezetes volt, amíg az első öt percet nagyszerűen kezdtük, megszereztük a vezetést. Aztán öt perc alatt sikerült is leadnunk ezt, úgyhogy lehetett előröl kezdeni az egészet. Olyan mérkőzés volt, amire számítottam, mindkét csapat fej-fej mellett haladt, rengeteg támadási lehetőség adódott, mindenki a másik hibájából próbált élni. Nyilván nem ürülök ezeknek, de hibák mindig lesznek, a kérdés ilyenkor mindig az, hogyan reagáljuk le. Bár hagytuk őket egyenlíteni, de végül megnyertük a találkozót. Szerencsére mi voltunk összességében a jobbak és itthon tartottuk a három pontot – értékelt Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

– Úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna – nyilatkozta Hári János a lefújás után. – Utána a Ljubljana visszajött a meccsbe, veszélyes csapat, tudtuk ezt, jól támadnak. Talán több helyzetünk volt, és sajnos több eladott korongunk is egy ideig, de összességében elég stabilan játszottunk – mondta Hári János, aki két gólt is szerzett.

