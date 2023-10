FEHA19 – DVTK Jegesmedvék Akadémia (U21) 7-0 (2-0, 4-0, 1-0)

Székesfehérvár, 129 néző. V.: Gebei G., Árkovics, Gebei B., Varjó-Bartal.

FEHA19: Márkus – Hazaldine, Salamon (1), Balasits (1), Fekete, Ambrus 1 – Gyuró, Bogesic (2), Antonijevic, Nádor 1, Strazdins – Kasinski (1), Bajkó (2), Szöllősi 1 (1), Farkas L. 2, Dézsi (1) – Szabó P., Németh (1), Alapi 1, Kurián. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

DVTK: Praták (Buda) – Kozlenko, Szalay, Őri, Rőczei, Trozsák – Szabóki, Sánta, Pásztor, Mészráos, Tóth P. – Orosz, Molnár, Taczman,Barabás, Bogács – György, Burján, Oláh, Hajdu. Vezetőedző: Vas János.

A találkozó, és egyben az egész párharc esélyese a Fehérvár volt, hiszen bár fiatalos gárda, jó néhány Erste Liga találkozó van már a kezekben és a lábakban, míg a túloldalon az U21-es együttes szerepelt Vas János irányításával. Az erőviszonyoknak megfelelően kezdett a FEHA19, amelyben három újonc is helyet kapott, Gyúró Dávid, Kurián Soma, valamint Strazdins Raivis is először játszott a felnőttek között. Az első gólra nem kellett sokat várni, négy és fél perc eltelte után Ambrus Csongor vette be a miskolci kaput, majd 30 másodperccel később így tett Farkas László is, 2-0. Aztán a DVTK emberelőnyben kicsit visszajött a meccsbe, Márkusnak kellett bravúrt is bemutatnia.

A második harmadban gyorsan el akarta dönteni a nyitott kérdéseket a FEHA19, először emberelőnyben Farkas László, majd nem sokkal később öt az öt ellen Bajkó volt eredményes. Ebben a játékrészben nem állt meg kettőnél a Fehérvár, a harmad derekén két perc leforgása alatt kétszer is betalált Anatoli Bogdanov együttese, először Szöllősi, majd Nádor köszönt be, 6-0.

Az utolsó húsz percre már kicsit kifogytak a hazaiak a gólokból, de azért egy találat erre a játékrészre is jutott, a 43. percben emberelőnyben Alapi Márton volt eredményes, 7-0. A FEHA19 magabiztosan nyert a DVTK juniorjai ellen hazai pályán.