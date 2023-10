A rendezvényt második alkalommal tartották meg, a magyarországi és nemzetközi sportélet meghatározó szereplőinek szül ez a konferencia, az idei esemény központjában V4 régió sportéletét és az országok sportgazdasága volt. A fehérvári jégkorongcsapat már 2022-ben sem távozott üres kézzel, CSR (társadalmi felelősségvállalás) kategóriában ezüst minősítést kapott a klub. 2023-ban is elismerte a szakma a Raktár utcában zajló munkát.

A Fehérvár AV19 SC három kategóriában nyert el díjat:

A Hydro Fehérvár AV19 CHL marketingkampánya a Legjobb szponzoráció és marketingkampány kategóriában arany minősítést nyert. A „Több, mint hoki” CSR kampányt arany minősítéssel tüntették ki, míg a Sportmédia kategóriában a Sport TV-vel közös projekt, az Ördögök – a Hydro Fehérvár AV19 klubtévéje ezüst minősítést kapott. Ezen kívül a Volán lett az ország kilencedik legértékesebb sportklubja.

– Büszkék vagyunk arra, hogy klubunk ebben az évben is kiválóan szerepelt a Sport Forum Hungary Sportmarketing Award díjkiosztóján, sőt, a tavalyi ezüst után idén két arany és egy ezüst minősítésben részesültünk. Meggyőződésem, hogy ma már egy sportszervezet számára nem elég, ha szakmailag sikeres, elengedhetetlen, hogy marketing területen is folyamatosan fejlődjön és színvonalas, a kor kihívásainak megfelelő megjelenésekkel jelen legyen a piacon. Számomra teljesen nyilvánvaló, hogy a CSR, azaz a társadalmi szerepvállalás és a szervezetünket körülvevő közösségi térben való aktív és tudatos jelenlét elengedhetetlen feltétele a sikeres szponzorációs tevékenységnek. Ezért becsülöm sokra személy szerint és a kollégáimmal együtt is a most elért eredményeket, hiszen egyértelmű és pozitív visszaigazolása a klubnál ezen a területen végzett munkánknak. Szeretném megköszönni egyrészt minden kollégámnak azt a rengeteg befektetett munkát és energiát, amit ezekbe a projektekbe fektetett, valamint kiemelten szeretnék köszönetet mondani szurkolóinknak és támogatóinknak, akik önzetlen és aktív részvételükkel segítették munkánkat! Bátran kijelenthetjük, hogy ezek az elismerések, díjak, a szurkolók, a város és a klub közös sikerének számítanak. Ahogy már mondtam, filozófiánk szerint klubunknak ezen az úton kell járni, sőt, itt kell a jövőben tovább fejlődnünk és erősítenünk magunkat abban a stratégiai feladatunkban, amit úgy foglalhatunk össze: 'a Fehérvár AV19 több, mint hoki'. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki munkájával hozzájárult és hozzásegített bennünket ezekhez az elismerésekhez – mondta a klub honlapjának Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke.