Szent Benedek RA – MÁV Előre-Foxconn 2:3 (-15, -16, 20, 17, -8)

Budapest, Ludovika Aréna, 53 néző

Vezette: Bátkai-Katona Ágnes, Kiss Zoltán

Szent Benedek RA: Szerényi 7, Castero 6, Wojcik 9, Berkó L. 4, Pérez 22, Nacsa-Pekárik 7. Csere: Fáth, Gatard (liberók), Nagy E., Krakoczki, Schneider, Kobaidze 6, Szakály. Vezetőedző: Kristian Michajlov.

MÁV Előre-Foxconn: Dvoracek 20, Matos 17, Vacsi 11, Michalewicz 4, Pallag 11, Orosz 8. Csere: Tóth J., Kovács E. (liberók), Vezsenyi 1, Tarr, Andersson 3, Király-Tálas, Markovic, Szabó L. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.

A dominikai Masiel Mateos Duran ásznyitásával indított a Loki, és ezt követően is próbálták irányítani a játékot Lukasz Przybylak tanítványai. Zsinórban érték el a pontokat, 7:3-as előnyük után Castelo Cruz leütése adta meg a házigazdáknak az esélyt a felzárkózáshoz. Matos Duran azonban nem hagyta annyiban, és Maia Dvoracek társaságában termelte a pontokat továbbra is. Összeszedetten játszott a MÁV Előre-Foxconn, láthatóan meglepve ezzel a vendéglátókat. Folyamatossá vált, hogy három-négy ponttal riválisuk előtt jártak, de 13-nál mindez felkúszott ötre. Ezen nem lehetett csodálkozni, mert nem nagyon tudott mit kezdeni a Szent Benedek RA a MÁV taktikus játékával, csak kullogott az eredmény után. Néha-néha láthattunk tőlük egy-egy villanást, de az olló egyre nyílott, és a vártnál könnyebben, 21 perc alatt húzta be a szettet a fehérvári csapat.

A második játszma 4:0-as MÁV vezetéssel kezdődött, és csak lassan kapaszkodott felfelé – több fehérvári hiba után az SZBRA, 4:5. Dvoracek és Orosz Bianka ejtései ejtették ámulatba a kilátogatókat, amely után ismételten négypontos különbség lett a felek között, 5:9. Majd Orosz szervája hulló falevélként landolt a hazai térfélen, és Pallag Ágnes elemi erejű ütése is célba talált, így kialakult az addigi legnagyobb differencia, 5:12. Aztán próbált beleerősíteni a hazai csapat, de ezek a kísérletek hatástalannak bizonyultak, mert mindig volt valaki fehérvári oldalról, aki elfojtotta ezeket. A játékrész hajrája felé közeledve tartotta a Loki a hat-hétpontos távolságot, amely kilencre nőtt, 12-21. A magabiztos részgyőzelem végső döfését pedig Vacsi Evelin vitte be korábbi csapatának.

A korábbiakhoz hasonlóan nyitotta a harmadik etapot a MÁV Előre-Foxconn, és még többet javítva védekezésén négypontos vezetést kovácsolt, 2:6. Fokozatosan haladt előre a kék-fehér gárda, és a hazaiak mestere, Kristian Michajlov időkéréssel akart ennek gátat szabni. Ez valamelyest össze is jött, mert felzárkózott csapata 8:10-re, majd 12:13-ra. Ez nem tetszett, és rögtön időt is kért Lukasz Przybylak, bár a következő két akció már az SZBRA fordítását hozta meg, 14:13. Vérszemet kapott a vendéglátó, de kissé bele is aludt a Loki, innentől rendkívül szorossá vált a találkozó. Felváltva jutottak szervához a csapatok, ám 20-nál ismét kétpontos előnyhöz jutott a házigazda. Vészesen fogyott a lehetőségek száma, és ezekkel a hajrában az SZBRA tudott jobban élni, és nyerte a szettet.

A negyedik játszmára fogyott a fehérvári figyelem, a hazaiak ezt látva még jobban összekapták magukat, és 9:3-as előnyt csikartak ki. Nagyon úgy látszott, hogy ez megroppantotta a Loki, és innen már nem lehetett felállni, újítani. Lendületben maradt az SZBRA, és nem is engedte ki a kezéből a szettet, dacára annak, hogy próbálta csökkenteni hátrányát a fehérvári együttes.

A döntő szettre érezhetően elfáradtak a csapatok, váltott vezetéssel haladtak előre egészen az 5:3-as MÁV előnyig. Ez jótékonyan hatott, innentől egymás után születtek a pontjaik. Látványos labdamenetekben, és bombaerős ütésekben bővelkedett a játékrész, többek között Mateos Durannak is köszönhetően, 4:10. A vége szintén a MÁV Előre kedve szerint alakult, Pallag két pontja zárta le a meccset, és ezzel újfent nagyon fontos győzelmet aratott a gárda.

- Hullámzó mérkőzés volt. Játszottunk két fantasztikus szettet, aztán bealudtunk, és jött egy nehezebb periódus, ami miatt elvesztettük a kezdeti magabiztosságunkat. A végén azonban kiderült, hogy győztesek vagyunk. Jó teszt volt számunkra, de a legfontosabb, hogy nyertünk. Büszke vagyok a lányokra, hogy túllendültek a nehézségeken. – mondta Lukasz Przybylak, a MÁV Előre Foxconn vezetőedzője a mérkőzés után.