Ismét sűrűbb időszak vár a Volánra, hiszen kilenc nap alatt öt mérkőzés vár a csapatra, az eredményességben nagy szerepe lehet a szurkolók által szeptember hónap legjobbjának választott Guillaume Leclercnek, aki 14 ponttal vezeti a házi kanadai táblázatot.

– Nem követtem a szavazást, de örülök, hogy nyertem. Nem mondanám, hogy meglepett a dolog, de örülök az elismerésnek. Magabiztossá váltunk, mint csapat. Arra törekedtünk, hogy a különböző helyzetekben megfelelő döntéseket hozzunk és ez sikerre vezetett olyan meccseken is, ahol például nem mi szereztük meg a vezetést. Magabiztosabbá váltunk és ezt próbáljuk folytatni. Elégedettek lehetünk az eddigi teljesítményünkkel, de ugyanúgy kell folytatnunk a munkát. Örülünk az eddigi sikereknek, de éhesek vagyunk a továbbiakra is. Dolgoznunk kell tovább és csak a jelennel szabad foglalkoznunk. Ha ezt betartjuk és meccsről meccsre haladunk, akkor jönni fognak a győzelmek is – mondta Leclerc a klubhonlapjának.

A Pioneers jelenleg a nyolcadik helyen áll az ICEHL tabelláján 15 ponttal, öt győzelem mellett hat vereség az osztrákok mérlege. A Hydro Fehérvár AV19 a negyedik helyen áll, Kiss Dávid együttese villámrajtot vett, hét rendes játékidős győzelem mellett egyszer túlórában nyertek a kék-fehérek.