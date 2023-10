Sárosd – Maroshegy 2–0 (2–0)

Seregélyes, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Sárosd: Rigó – Pribék, Hushegyi, Vámosi (Meszlényi), Klémán M. (Várnai) - Lakakisz (Szekeres), Varga Zs. (Szabó V.), Buza (Majláth), Paget - Kökény, Szabó N. Megbízott edző: Lendvai Tamás

Maroshegy: Kovács Z. – Horváth Zs., Békefi, Kecskés, Kókány - Menyhárt (Mayer), Ferencz, Szamarasz (Fülöp), Fi (Kiss D.) - Csuti (Drexler), Schmuck B. (Schmuck A.). Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Klémán M. (9.), Fi (43., öngól).

Jók: Rigó, Vámosi, Klémán M., Lakakisz, ill. Kovács Z., Ferencz.

Az első támadást a fehérváriak indították, de Rigó Ádám hárított. Erre gyorsan érkezett is a válasz, Vámosi Róbert lőtt kapura, de Kovács Zoltánról a mezőnybe került a labda. A következő kísérlet a 9. percben viszont már találatot ért, Lakakisz Nikolaosz kapott jó labdát, aki Klémán Mátéhoz passzolt, ő pedig a felső sarokba vágta a labdát, 0-1. A 43. percben Klémán M. kapott jó labdát, beadására Lakakisz érkezett volna, de Fi László beleért előtte, és a kapus mögött begurította, öngól, 0-2. Ezt követően felváltva forogtak veszélyben a kapuk, de mindkét hálóőr jól teljesített. A vendégek megpróbálták szorosabbá tenni az állást, ám ezúttal meg kellett elégedniük azzal, hogy pont nélkül maradtak.

Tudósított: Németh Réka

Tordas – Sárbogárd 0–0

Tordas, 150 néző

Vezette: Rózsa József.

Tordas: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Horváth B., Csizmarik (Somogyi D.) - Dely D., Szilágyi (Somogyi B.), Somogyi T. (Deli Zs.), Hernádi (Balogh B.) - Cservenka, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Sárbogárd: Demeter – Gráczer Bence, Tölgyesi, Luczek (Fodor M.), Horváth A. - Mayer, Szalai Á. (Simon V.), Horváth Á., Farkas G. - Bencze, Vagyóczki.

Vezetőedző: Pajor László

Jók: Cseresnyés (a mezőny legjobbja), Dely D., ill. Mayer, Horváth Á.

Nagy rangadónak ígérkezett a szombat délutáni mérkőzés, kiváló futball idő és jól előkészített pálya fogadta a csapatokat. Az első félidő azonban nem hozott sok eseményt egy kis helyzet itt, egy kis helyzet ott. Inkább a középmezőnyben zajlott a játék. A második félidő már annál izgalmasabbra sikerült egy kétes szituációba Szilágyi Roland faultját Rózsa József játékvezető 11-esnek ítélte meg, ám a büntetőt Cseresnyés Alex hárította. Ez a házigazdáknak nagy löketet adott, sorra dolgozták ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket, ám ezeket nem tudták gólra váltani. Majd a 90.percben egy vendég indítás után Danis Bence szabályos szerelésére a partjelző büntetőt jelzett, amit a játékvezető elhitt neki és a büntető pontra mutatott. Ezt gólra is váltották, de a labda elrúgása előtt a sok büntető területre befutó játékos miatt Rózsa újra rúgatta a 11-est, és ezzel már nem tudtak kifogni Cseresnyésen, mert ezt is jól érezte az irányt, és hárítani tudta. Két azonos képességű csapat találkozóján jogos volt a pontosztozkodás.

Tudósított: Farkas Zsolt

Móri SE – Csór Truck-Trailer 2–3 (2–0)

Mór, 100 néző

Vezette: Béd Ákos.

Móri SE: Janky – Végvári Á., Loi, Gosztonyi (Mészáros B., Szabó K.), Bezerédi - Tetzl (Gauruder), Hajdu, Tar, Varga B. - Sötét, Radács. Vezetőedző: Németh Bálint

Csór Truck-Trailer: Lukács – Dreska (Makai), Kásler Bence, Kásler Barnabás, Tolnai M. (Orosz) - Báles Zs., Harangozó, Báles I., Victor (Báles A.) - Zs. Nagy, Ács. Vezetőedző: Csongrádi Ferenc

Gól: Tetzl (18.), Hajdu (26.), ill. Zs. Nagy (54.). Harangozó (62.), Kásler Bence (74.).

Jók: senki, ill. az egész csapat

A találkozót aktívabban kezdte a hazai csapat, Tetzl Dávid a 18. percben egy átlövés után szerezte meg a vezetést, 1-0. A 26. percben egy kapu előtti kavarodás után, Hajdu Milán elé került a labda, aki okosan helyezett a kapus mellett a hálóba, 2-0. A félidő hátalevő idejében növelhette volna előnyét a móri csapat, ám több ígéretes helyzetből sem sikerült betalálni. A második játékrészben feljebb merészkedtek a vendégek, egy, az egész mérkőzésen alkalmazott hosszú indítás után Zs. Nagy Balázs lépett ki, és lőtt a hosszú alsóba, 2-1. A 62. percben Harangozó Márton a 16-os sarkáról végezhetett el szabadrúgást, amelyet a rövid felső sarokba tekert, 2-2. A 74. percben Kásler Bence egy lecsorgó labdát gyűjtött össze, majd ritkán látható nagy gólt lőtt a hosszú felső sarokba, 2-3. A móri csapat az első félidei magabiztos játék után érthetlenül rogyott össze, a nagyot küzdő Csór pedig a második játékrészben mutatott hősies küzdelme miatt megérdemelten vitte el a három pontot.

Tudósított: Móri SE

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Enying 1–2 (0–1)

Mezőfalva, 90 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Kk Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Rakonczai, Rózsahegyi (Csontos), Kis, Török - Tonka (Balogh D.), Balogh I. (Sági), Németh L., Németh B. (Kovács B.) - Kovács K., Morár. Vezetőedző: Villám Balázs

Enying: Farkas Z. – Mohai, Nyikos, Lakatos, Csepregi - Kelemen, Schütz (Doma), Halász, Kizlinger - Varga P., Kassai (Csuthy). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Németh L. (88.), ill. Nyikos (30., 70.).

Jók: Németh L. Kovács Á, Rakonczai, ill. Nyikos

Hazai helyzetekkel indult a találkozó és folytatódott az első játékrészben, azonban mégis a vendégek szereztek vezetést. Félórányi játékot követően Nyikos Martin révén, aki közelről talált be, 0-1. Újabb gól már nem esett a szünetig, ez részben köszönhető volt Kovács Ádám kapusnak is. A második játékrészben már valamivel kiegyenlítettebb volt a játék, a vendégek kontrákkal próbálkoztak inkább. A 70. percben egy távoli lövésből növelte Nyikos az enyingi előnyt, 0-2. A Mezőfalva inkább az utolsó 10 percben mutatta azt, amit megszokhatott tőlük a hazai publikum. A 88. percben egy hazai helyzetnél érkezett későn Farkas Zoltán és eltalálta az egyik hazai játékost a 16-oson belül, 11-es. Németh László lőtt az alsó sarokba, de ezzel csak szépíteni tudott, 1-2.

Tudósított: Móricz Mercédesz

MÁV Előre FC Főnix – Mány-Bicske II. 6–0 (2–0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Erni Edmond Attila.

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Jungwirth (Adorján), Kónya, Csiba, Rubos Barnabás (Tóth B.) – Bolla Barnabás, Király B., Andróczi (Jófejű), Pápai (Gruber) - Zólyomi (Kertész), Balogh L. Vezetőedző: Pavlik József

Mány-Bicske II.: Bessenyei (Horváth D.) – Rimele (Tóth I.), Jónás (Nagy M.), Vass, Nagy Á. (Kovács B.) - Lopes, Peinlich, Csata, Nyúl - Tóth T. (Kovács L.), Punk. Vezetőedző: Mikhail Stiven

Gól: Balogh L. (47., 68., 72., 88.), Pápai (20., 32.).

Jók: Balogh L. (a mezőny legjobbja), Pápai, Király B., Andróczy, ill. Lopes

Erős szélben, és mély talajon kezdődött a találkozó, igencsak tapogatódzó játékkal. A hazai csapatnál volt többet a labda, de helyzeteket kialakítani nem nagyon tudtak. A 20. percben aztán megtört a jég, egy szögletvariáció után Pápai Kristóf 18 méteres ballábas lövése a kapu jobb oldalában kötött ki, 1-0. A 32. percben Balogh László ment el a jobboldalon, középre lőtte a labdát, amelyre Pápai érkezett, és bombázott a kapuba, 2-0. A második félidő elején Zólyomi Dávid beadását Balogh L. fejelte a kapuba, 3-0. Ezután a gól után a hazai csapat szinte azt csinált a pályán amit akart, és ez megmutatkozott a helyzetek számában, amelyeket rendre kialakítottak, de a góllövés csak Baloghnak sikerült. Viszont ő egymaga még háromszor volt eredményes, ezzel beállítva a 6-0-ás végeredményt, és kiérdemelve négy góljával és két gólpasszával a mezőny legjobbja elismerést. A MÁV Előre FC Főnix, ha nehezen is de felőrölte ellenfelét és megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Tudósított: Pavlik József

Ercsi Kinizsi – Tóvill-Kápolnásnyék 3–1 (1–1)

Ercsi, 60 néző

Vezette: Ibrikisz Máté.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Farkas K. (Kondreska), Mónus, Juhász B., Schnierer - Lak, György, Rebők, Hujber – Hodula M., Buzás (Somodi). Vezetőedző: Lieber Károly

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz (Konczi), Szajkó, Varga József (Rózsa) - Lipóth, Pigler, Kiss Á. (Varga D.), Gáspár (Csörge) – Zsigmond L., Czottner. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: György (12.), Rebők (56.), Lak (69.), ill. Kiss Á. (26.).

Jók: az egész hazai csapat, ill. Őz, Lipóth

A 12. percben Juhász Bence ugratta ki György Kristófot, aki higgadtan a hálóba

helyezett, 1-0. A 26. percben Kiss Árpád vágott be, egy elé pattanó labdát, 1-1.

A második félidő elejét megnyomta a Nyék, de Rebők Imre is bevágott

egy kipattanó labdát, 2-1. A gól felhozta a Kinizsit, és sorra jöttek a lehetőségek, de ezek rendre ki is maradtak. A 69. percben Lak Imre berúgta a harmadik helyzetét, amivel eldőlt a mérkőzés, 3-1.

Tudósított: Flórián Gábor

Martonvásár – Bodajk 1–0 (1–0)

Martonvásár, 80 néző

Vezette: Jónás Péter.

Martonvásár: Farkas Cs. – Süle, Molnár G. (Deményi), Füzér (Nagy R.), Horváth L. - Jordáki, Gerebenics, Fügedi, Gábor Á. - Keresztesi, Neuvert. Vezetőedző: Nagy Tibor

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Imrefi, Farkas Cs., Katóka R. - Kis, Gulyás, Molnár A. (Fejes), Arany S. - Magosi, Farkas K. (Kaufmann). Vezetőedző: Bregócs Gergő

Gól: Jordáki (8.)

Jók: Gerebenics, Horváth L., Süle, ill. Kis V.

A megszokottnál kevesebben voltak kíváncsiak a hazaiakra, amiben komoly szerepet játszhatott az elmúlt forduló nem túlságosan hízelgő eredménye. De most azon kevesek jártak jól, akik mégis bizalmat szavaztak a martoni fiúknak, hiszen mostanában ritkán látott vendég, a győzelem tette tiszteletét Martonvásáron. Gyorsan érkezett az első – s mint később kiderült utolsó – gól. Jordáki Milán kapott pontos átadást a 8. percben a baloldalon, csinált egy cselt befelé és szépen a rövidbe lőtte a labdát, 1-0. Mindössze három perccel később Fügedi Ákos kezét érte egy lövés a 16-oson belül, de a jogosan megítélt büntetőt csúnyán a felső léc fölé rúgták a vendégek. A 33. percben újra Jordáki ment el a baloldalon, már a 16-oson belül járt, de hosszan tolta el a labdát a kapus mellett és nem tudott már pontosan a középen üresen érkező Füzér Zoltánhoz passzolni. Tény, hogy nem akadtak szemkápráztató technikai megoldások, de élvezetes első negyvenöt percet produkált a két csapat. A második félidőben már sajnos kevésbé. Fordulás után továbbra is Jordáki előtt adódtak lehetőségek, de ő egy egész lövőedzést lehozott értékelhető találat nélkül. Mellette Füzér Zoltán jeleskedett még a helyzetek kihagyásában, neki két nagyon komoly ziccer is kevés volt egyetlen gólhoz. Azonban szerencséje volt a martoniaknak, hogy bodajki oldalról csak szórványosan érkeztek a kísérletek, a 60. percben Kis Viktor középre tartó lövését védte Farkas Csaba, a 67. percben Farkas Csongor próbálkozásánál lábbal hárított a hazaiak kapusa. Így pedig a korán szerzett előny kitartott, és ez értékes pontokat jelent az alsóházi csatában.

Tudósított: Szupkai Gábor

A góllövőlista állása:

1. Horváth Ádám (Sárbogárd SE) 12 gól

2. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix) 10 gól

3. Bezerédi Ádám (Móri SE), Horváth Benett (Tordas), Klémán Máté (Sárosd), Varga Balázs (Móri SE) 7-7 gól