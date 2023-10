Fehérvár FC – Kisvárda Master Good 3-1 (1-1)

Sóstói Stadion, 2272 néző. V.: Erdős (Tóth II., Szert)

Fehérvár: Tóth B. – Csongvai, Szerafimov, Gergényi – Bese, Flores, Kalmár (Bambock 88.), Katona (Larsen 82.), Schön – Kodro, Karamoko (Szabó 24.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak.

Kisvárda: Petkovics – Lippai, Jovicic, Kovacic (Makowski 69.) – Cipetic (Nikolov 76.), Melnik, Ötvös (Széles, a szünetben), Vida (Balogh 64.) – Navratil, Mesanovic (Ilievszki, szünetben), Camaj. Vezetőedző: Mátyus János.

Sárga lap: Schön (36.), Flores (40.) ill. Camaj (19.), Melnik (36.), Mesanovic (41.), Balogh (92.)

Gól: Szerafimov (28.), Kodro (61.), Flores (95.) ill. Camaj (11.)

Október, a mellrák elleni küzdelem hónapja, így a hazai gárda rózsaszín pólóban vonult be, majd a kezdősípszó előtt egy percre elnémult a Sóstói Stadion, Molnár Ferencre emlékeztek a szurkolók, valamint a játékosok.

Szinte rögtön egy veszélyes támadással kezdett a Vidi, Besét futtatták a jobb szélen, ugyan beadása hosszú volt Karamomokónak, de a támadó összeszedte a labdát, befelé cselezett, majd középre adott, azonban Kodro és Bese elől is tisztázni tudtak a védők. Ezt követően inkább a Kisvárda birtokolta többet a labdát, majd a 11. percben meg is szerezték a vezetést a vendégek. Kissé elcsúszott a fehérvári védelem, majd egy beadás megtalálta Camajt, aki lefordult a védőről és berúgta a hosszú felsőbe, 0-1. Pár perccel később majdnem ott volt a második is, kontra végén megint Camaj került helyzetbe, a piros-kékek nagy szerencséjére luftot rúgott a támadó nagy helyzetben. Viszonylag eseménytelenül teltek a percek, Karamoko helyét sérülés miatt Szabó vette át. Aztán a 28. percben Gergényi nagy bedobása után Kalmár fejelt előre, a labda Szerafimov fejéről a kapuba került, 1-1. A 34. minutumban büntetőhöz jutott a Vidi, vagyis elsőre úgy tűnt, azonban Erdős a VAR segítségével visszavonta ítéletét, Jovicic nem kézzel ért bele Flores beadásába. Mostanában nincs szerencséje a Fehérvárnak a videóbíróval…Kicsit átvette az irányítást Bartosz Grzelak gárdája, a 39. percben Kalmár jól csavart be egy szabadrúgást, Kodro érkezett lendületből, fejese alig kerülte el a kapufát. Az első játékrész ráadására is maradt puskapor a hazaiakban, Kodro ziccerben éles szögből leadott kísérletét tolta ki bravúrral Petkovics, majd a szöglet után Katona akarta rátűzni a lecsorgót, de a lövés kissé besült. Aztán Szabó húzta meg a jobb szélét, Kodro éppen csak lemaradt a beadásról, de egy védőről így is majdnem a kapuba került a labda.

A szünetet követően a második félidő rögtön egy hazai helyzettel indult, Kodro majd Katona volt a labda útja, utóbbi 13 méterről lőtt, a kapus szögletre tolta ki. Az 55. percben betalált a Fehérvár FC, Kalmár lőtt 16 méterről, ezt még hárította Petkovics, ám a kipattanó Katona elé került, aki nem hibázott. Ám ezt is felülvizsgálta a VAR, leshelyzet miatt érvénytelenítették a gólt. A 60. percben ismét megrezdült a Kisvárda hálója, Kodro kapott kiváló indítást, a bosnyák csatár pedig a tizenhatos vonalánál elrúgta, Petkovics csak beleérni tudott. A 67. percben szembe a kapuval végezhetett el szabadrúgást a Vidi, a labda mögé Kalmár állt, aki szépen elrúgta a sorfal mellett a labdát, de a hálóőr pont leért még. Uralta a találkozót a Fehérvár, de nyugodt azért nem lehetett. A 77. percben szívükhöz kaptak a hazai hívek, egy szöglet utáni kavarodásban Balogh spiccel közelről fölé pörgetett. A legvégén az egész mérkőzést végig robotóló Flores még betalált, a Fehérvár FC ha nehezen is, de itthon tartotta mind a három pontot.