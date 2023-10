2023. október 21., szombat, 14:00

Tóvill Kápolnásnyék (2.) – Tordas (10.)

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: - Martonvásáron közepes első félidőt produkáltunk, majd a kiállítás után, a második félidőben nem sikerült kellően felpörgetni a csapatot. Egy kapuztunk a szünet után, tudták a srácok is, hogy megvan a meccs, nem volt éles a csapat, és egy kicsit bele is aludtunk a találkozóba. Tisztában vagyunk azzal, hogy a tavalyi bronzérmes jön hozzánk, abban egészen biztos vagyok, hogy nem lesz könnyű mérkőzés. Nagyon kell ügyelnünk a pontrúgásokra, illetve a szögletekre, mert ezekben a szituációkban erős a Tordas, de ugyanez mondható kontráikra is. Éles mérkőzés lesz, mert látjuk, hogy ellenfelünknek is csak egy veresége van. Czottner Ádám játéka kérdéses, először úgy látszott, hogy súlyosnak tűnő sérülést szenvedett Martonvásáron, elütötte őt a kapus és feldagadt az arca. Hiánya komoly érvágást okoz, hiszen ő a csapatkapitányunk, a meghosszabbított kezem a pályán.

2023. október 21., szombat, 14:30

Sárbogárd (3.) – Martonvásár (12.)

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - Nehéz mérkőzést játszottunk a Sárosddal, harcos játékosokból álló, jó csapatot alkotott ellenfelünk. Az első félidő végén bekapott gól nem zavarta meg a csapatot túlzottan, a szünetben sikerült orvosolni a hibákat, és a második félidőben a helyzetek számát tekintve megérdemelten fordítottuk meg az állást. Abban egészen biztos vagyok, hogy ez a sárosdi csapat előrébb végezni a bajnokságban, mint ahol jelenleg áll. Minden egyes mérkőzést nyerni szeretnénk, de amint tapasztaltuk már korábban minden összecsapást komolyan kell venni, és egy minimális hiba végzetes lehet. A Martonvásár ellen is ugyanúgy készülünk, mint a legerősebb riválisok ellen, de a célunk nem lehet más, mint a három pont itthon tartása, lehetőleg jó játékkal, minél több gólt elérve. Van hiányzónk sajnos, a kapus Nyári Bence még mindig sérült, ahogy Finta Dániel is, de erős és hosszú a kispadunk, és a játékosok távolléte ez nem lehet akadálya annak, hogy ne a győzelemre törnénk.

Mány-Bicske II. (11.) - Ercsi Kinizsi (9.)

Varga Mihály a Mány elnöke: - Nem egyszerű megélni, hogy egymás után ötször kaptunk ki, számítottunk rá, hogy lesznek ilyen hullámvölgyek, hát azért ez már elég mély... A neheze pedig csak most következik, mert a sorsolást nézve több élcsapattal kell még játszanunk a hátralevő fordulókban. A türelem megvan, a legnagyobb problémát abban látjuk, hogy mezőnyben kellőképpen masszívak vagyunk, nagy különbségű vereséget nem szenvedtünk, viszont a góllövés ellen be vagyunk oltva. Kilenc mérkőzéseken hét gólt szereztünk, ez mindent elmond a támadó játékunkról. Itt keressük még a megfelelő megoldást. Legutóbb Tordason is voltak lehetőségeink, egy közepes színvonalú mérkőzés volt, amelynek nem volt nagy az irama, mezőnyben még jól is játszottunk, ám megint azok a hibák jöttek elő, hogy nem tudtuk belőni a helyzeteinket, a támadó harmadban fogyott el a tudásunk. Egy kis szerencsével pontot is szerezhettünk volna, mert a Tordas nem tett ránk nagy nyomást, nem játszottunk alárendelt szerepet. Az Ercsi évek óta nagyon masszív csapat, jó mérkőzéseket játszunk velük. Kiegyensúlyozott mérkőzést várok, bár nem éppen kellemes ellenfélek számunkra, Lieber Károlyt pedig az egyik legfelkészültebb, és a legtapasztaltabb edzőnek tartom az első osztályban, úgyhogy biztosan küzdelmes mérkőzést fogunk játszani. Mi még keressük a megfelelő felállást, és formációt erre a találkozóra. Vannak a csapatban kisebb sérülések, a betegségek sem kerültek el bennünket, akadnak olyanok, akik heteket kihagynak az edzésmunkából. Egy eltiltottunk van, Nyúl Levente, míg Erdő-Lahner Tas hosszabb távra kiesett a keretből, de őket kivéve megpróbálunk a legerősebb csapattal felállni.

2023. október 22., vasárnap, 14:30

Csór Truck-Trailer (15.) – KK Grain KFT.-Mezőfalva (7.)

Csongrádi Ferenc a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Enyingen, amire számítottunk, minden bejött! Korábban is voltak ziccereink, most ezt jó százalékkal használtuk ki, jó ütemben lőttük a gólokat, megérdemelt sikert értünk el. Jó érzés volt idegenben négy gólt elérni, az előző mérkőzéseken már benne volt a csapatban. Eddig a játék képe alapján kevés olyan összecsapás volt, amikor nagyon megvertek bennünket. Igaz kicsit a szerencse is elpártolt mellőlünk, én is ismerkedtem a csapattal, most már körvonalazódik az, hogy kik azok, akikre igazán tudok számítani. Természetesen mindenki nagyon fontos láncszeme a kezdő csapatnak, de a többiekre is szükség van, mindenkit megpróbálok tűzben tartani. A Mezőfalva ellen meg szeretnénk szerezni az első hazai győzelmünket, az enyingi siker után talán az önbizalmunk is némiképp helyre billent, és elhisszük, hogy tudunk nyerni. Nagyon bízom benne, hogy sikerülni fog! A Mezőfalvát korábban nem láttam játszani, így egy kicsit nehézkesebb a felkészülés, de azt vallom, hogy a mi csapatunk legyen rendben, és akkor talán nem lesz probléma. Hárman hiányozni fognak munkahelyi elfoglaltságuk miatt, Molnár Bence, Pécsi László, valamint Zs. Nagy Balázs.

Ikarus-Maroshegy (6.) – Móri SE (4.)

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Mezőfalván sikerült egy olyan minőségi első félidőt nyújtanunk, melyet Idén még nem láttam a csapattól - és ezt a szó jó értelmében mondom. Aztán sajnos a második félidőre alábbhagyott a lendületünk, nem voltunk szervezettek, ki is használta ezt az ellenfél egy szöglet után, valamint egy ritkán látható nagy gólt lőtt hazaiak játékos- edzője. A mérkőzés vége felé mindkét csapatnak voltak lehetőségei, mindkét együttes nyerhetett volna. Egy kicsit csalódott vagyok az eredmény miatt, ha az első félidei teljesítményünkre gondolok, mert kétgólos előny után le kellett volna zárni a találkozót. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy rettentően fiatal támadó szekcióval játszottunk, illetve már játszunk hetek óta, és így is örülhetünk annak, hogy ennyi pontot sikerült szerezni az utóbbi mérkőzéseken, és ezek a fiatalok rendre gólokat lőnek. Egészen biztos, keményebb dió lesz a Mór csapata, mint az eddigi ellenfeleink, hiszen a kezdőcsapatban hét-nyolc rutinos játékos van, megyei, illetve magasabb szinten is elismertek, úgyhogy ők a mérkőzés esélyesei. Ettől függetlenül nem fogunk feltartott kézzel kifutni a pályára, szeretnénk megnehezíteni a dolgukat. A vasárnapi első félidőre lehet alapozni, amennyiben sikerül egy mérkőzésen belül két jó félidőt produkálni, akkor talán okozhatunk meglepetést is. Bízom a társaságban, hogy így fognak hozzáállni a meccshez! Falusy Bálint térde a hétvégén megsérült, egyelőre még nem tudni mennyit kell kihagynia. Két hete Gimes Péter szenvedett bokaszalag szakadás, Kövesdi Milánra továbbra sem számíthatok. Bika Zalán és Patkós Ádám elkezdték az edzéseket, Dőry Gergely és Kovács Levente már gyógytornázik, de ők csak tavasszal lesznek bevethetők.

Bodajk SE (13.) – Sárosd (5.)

Bregócs Gergő a Bodajk SE vezetőedzője: - Morálisan nem vagyunk a helyzet magaslatán, benne vagyunk egy vereség szériában. Móron az első félidő szoros volt, akár másképp is alakulhatott volna az eredmény, ettől függetlenül megérdemelt volt a hazai csapat győzelme. Teljesen összeestünk, a második félidő alapján nagyobb különbség is kialakulhatott volna. Egyre rosszabb helyzetben vagyunk, bár én még mindig azt látom, hogy a csapatunk képes lenne sokkal jobb eredményekre. Nagyon fiatal a társaság, az idősebb játékosoknak kellene jobban segíteni őket, és akkor úgy gondolom meg tudnánk szorongatni a Sárosdot. Természetesen nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de egyszer minden rossz szériának vége lesz, így aztán bizakodó vagyok, tudom azt, hogy sokkal többre képes ez a csapat. Úgy vágtunk neki ennek az idénynek, hogy építünk egy alapot, ez érzésem szerint megvan. Folyamatosan vannak sérültjeink, a hétvégén Kurcz Balázs egy párharcból rosszul jött ki, ő hiányozni fog legközelebb. Egyre kevesebben vagyunk, de így is meg kell oldanunk a vasárnapi mérkőzést.

Lajoskomárom (8.) – MÁV Előre FC Főnix (1.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Vasárnap megérdemelte az Ercsi a győzelmet, a második félidőben rengeteg helyzetet hagyott ki mind a két csapat, de főleg mi jártunk ebben az élen. A kapu előtt enerváltak voltunk, valamint sok hibát követtünk el a saját a térfelünkön. Bízom abban, hogy a Főnix FC ellen a védekezésünket stabilabbá tudjuk tenni, illetve hatékonyabbak leszünk a kapu előtt. Néhány dolgon változtatni kell, amit megbeszélünk majd a csapattal. Vadászi Bence, és Szontágh Levente sérültek meg mérkőzés közben, remélem azonban kettőjük közül legalább az egyik felépül vasárnapra.

Szabadnapos: Enying (14.)