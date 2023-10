Fehérvár FC - Szekszárd WFC 1-2 (0-1)

Sóstói Stadion, IV. edzőpálya, 80 néző. Vezette: Hegyi Eszter (Juhász, Rigó)

Fehérvár FC: Terestyényi - Szabó E., Romanoczki, Jánosi, Simon - Kozma, Bognár - Farkas, Szabó B., Kántor - Földvári. Vezetőedző: Andorka Péter

Szekszárd: Janecz - Schell, Acsádi, Jáhn, Vári V. - Stubblebine - Kiss G. (Kovács Zs., a szünetben), Kágyi K., Taylor (Kágyi Á., 93.) - Ayala. Vezetőedző: Micskó Márk

Gól: Jánosi (78.) ill. Vári (36. - tizenegyesből), Taylor (49.)

Sárga lap: Simon (67.), Kántor (68.), Jánosi (74.), Földvári (92.) ill. Ayala (86.)

Az Andorka Péter vezette fehérvári lányok az első fordulóban nyertek utoljára, majd hatszor vereséget szenvedtek, így az utolsó előtti helyről fogadták az élvonalban ugyancsak második szezonját futó Szekszárdot. Tudták a piros-kékek, hogy a kiesőzónából menekülniük kell, s ehhez verni kellene itthon a Szekszárdi WFC, mert a mostani mezőnyben csak néhány csapattal szemben van reális győzelmi esélye a Vidinek.

Már az első percektől kiegyenlített volt a mérkőzés. Ugyan a fehérváriak kissé idegesen futballoztak, mégis előttük adódtak kósza helyzetek. A 24.percben egy jó beívelésbe fejelt bele Jánosi, a kapu tetején landolt a labda. Nyolc perccel később Szabó Bernadett balról ívelt egy szabadrúgást a kapu elé, Simon érkezett a védők között, s a kapufára sodorta a labdát. A kipattanóért vívott harcban Földvári gyanús körülmények között maradt a földön, a játékvezető nem vett észre szabálytalanságot. Nem úgy a 34. minutumban, pedig úgy tűnt, semmi sem történt. Bognár rúgott össze egy labdára egy vendégcsatárral a tizenhatoson belül, Hegyi játékvezető pedig büntetőt ítélt. A tizenegyest Vári magabiztosan lőtte ballal a bal sarokba, 0-1.

Szabó Bernadett iramodik meg a labdával

Fotó: TOTH ELLA / Forrás: fehervarfc.hu



A szünetben a fehérváriak korábbi vezetőedzője, jelenlegi szakmai tanácsadója, Gajdóczi Tibor tartott alapos fejmosást a Vidi lányainak, azonban - még ha merítettek is erőt a hazaiak - nem tudtak kibontakozni, a szünet után rögtön megduplázta előnyét a Szekszárd. Simon maradt a földön a vendégek tizenhatosánál, ápolni kellett, majd az üresen hagyott helyén iramodott meg a szekszárdiak egyik amerikai légiósa, a lazító spray-vel épp másodpercekkel korábban befújt Brianne Taylor, aki a kimozduló Terestyényi mellett helyezett a jobb alsóba, 0-2. Miközben a játékvezető tévedései borzolták a kedélyeket itt is, ott is, a Vidi átvette az irányítást, s harcolt a szépítésért. Az 57. percben Simon ívelt középre, Farkas Gerda birkózott a labdáért, estében aztán a kapu fölé lőtt 14 méterről. A 77. percben kozmetikázott végül a Fehérvár FC: Szabó Bernadett szöglete remekül szállt be, Jánosi Ninetta pedig a kapufa segítségével fejelt a hálóba, 1-2. A hátralevő időben is a fehérváriak nyomtak, de újabb gólhelyzetet nem tudtak kialakítani.

Szabó Emese a jobb szélen próbált bontani

Fotó: TOTH ELLA / Forrás: fehervarfc.hu

A Szekszárd WFC fontos pontokat szerzett, s ellépett az alsóházból, míg a Vidi immár az éltéért küzd. Három ponttal a 11. a tabellán.