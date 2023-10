MÁV Előre-Foxconn – Kaposvári RNC 3:2 (25, -17, -20, 22, 11)

Székesfehérvár, 45 néző

Vezette: Árpás Krisztina, Barabás Barnabás.

MÁV Előre-Foxconn: Dvoracek 22, Matos 7, Szabó L. 2, Pallag 19, Orosz 4, Michalewicz 2. Csere: Tóth J., Kovács E. (liberók), Vezsenyi2, Andersson 5, Király-Tálas 1, Vacsi 1, Markovic 6. Vezetőedző: Lukasz Przybylak

Kaposvári RNC: Vilvert 9, Martin 3, Szedmák 18, Dias 21, Tóth-Bodovics 4, Santos 9. Csere: Rády, Parker (liberók), Lima, Godó, Radnai. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

A megadottól eltérő időpontban került sor a találkozóra, mondhatni korántsem szurkolóbarát kezdéssel, mivel az eredetileg kiírt szombat 18 óra helyett már pénteken kora délután, fél kettőkor a Videoton Oktatási Központ parkettjára léptek a felek.

A MÁV Előre-Foxconn számára az feltétlenül sokat számított, hogy a felkészülési időszakban kétszer is megmérkőztek a somogyi gárdával, így nagyjából képben lehettek róluk, már a meccset megelőzően.

Más lapra tartozik, hogy ugyanez vonatkozott az ellenfélre is, akik egyáltalán nem érkeztek feltett kezekkel a VOK-ba. Sőt, egészen 10:10-ig fej-fej mellett haladtak, de innentől már átvette az irányítást a házigazda. Az előny egészen a szett végéig kitartott, ám egyenlített a KNRC, de 25:25 után behúzta az játszmát a Loki.

A folytatásban a Kaposvár megrázta magát, 11:12 után már nem is érte utol őket a kék-fehér együttes. A harmadik játszmában megint csak fehérváriak hibáira építve jelentősebb előnyt kovácsolt a vendégcsapat, és 17:23 után már látszott, hogy elment ez a szett is.

Rettentően nehezen indult a negyedik etap, 10:14 után kezdett éledezni a MÁV Előre, elsősorban Pallag Ágnes, és Maia Dvoracek remek játékának köszönhetően. Beérték riválisukat, és 18:17-et követően már nem adták ki a kezükből a részgyőzelmet.

Jöhetett a mindent eldöntő ötödik játszma, amely legalább olyan döcögősen indult, mint az előzőek, de 8:6-os vezetését már nem játszotta el a Loki, és megnyerte a rangadót.

- Jól kezdtük a mérkőzést, a második és harmadik szettben azonban sok volt a hiba. Nem mentek a blokkok, és nem értünk oda a lepattanókra, ami frusztrálttá tette a lányokat. A mi erőnk abban rejlik, hogy fel tudunk állni ezekből a nehéz szituációkból, és túl tudunk rajtuk lendülni. Sokszor ez egy fájdalmas folyamat, de ezek a tapasztalatok szükségesek az előre lépéshez. – értékelte a találkozót Lukasz Przybylak a MÁV Előre-Foxconn vezetőedzője.