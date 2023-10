Jelen állás szerint nagyon úgy tűnik, hogy az Alba Fehérvár KC, NB II-ben szereplő, jobbára juniorokból álló csapatának sokkal jobban meg, mint a felnőtteknek. Madár Gabriella tanítványai a legutóbbi fordulóban 45 gólt lőttek a ÓKSI KKFT-Bicske csapatának, és a tabella 3. helyén állnak. Ugyanez nem mondható el viszont az NB I-es gárdáról, akik csupán péntek esti ellenfelüket előzik meg, és amolyan – rossz nyelven szólva – kiesési rangadót játszanak. Persze erről szó sincs, hiszen még igencsak a bajnokság elején járnak a csapatok, de igencsak rosszul fest, hogy a fehérváriak még pontot sem szereztek eddig, pedig lett volna rá alkalmuk – legalább a Békéscsaba elleni hazai összecsapáson.

Mindenesetre Vágó Attila, az MTK Budapest vezetőedzője nem bízott semmit a véletlenre, amikor legutóbbi a Köfém Sportcsarnokban lejátszott találkozón, amolyan álruhás „Mátyás királyként” a közönség soraiban megbújva térképezte fel az Albát. Nem tudni, hogy mit szűrt le abból a játékból, amelyet láthatott, de az kétségtelen, hogy a pocsékul rajtoló Alba, ahogy a felkészülési időszakban is láthattuk, tud annál jobban teljesíteni, mint az előző négy fordulóban. El is kél majd a javulás, mert egy esetleges botlás még nagyobb viharfelhőket hozna a fehérvári égbolt fölé.

Mindenesetre négypontos találkozó vár a fehérváriakra a kék-fehérek ellen, és ezzel tisztában vannak a főszereplők is. Dacára annak, hogy a tavalyi szezonban oda-vissza legyőzte az AFKC riválisát. Az azonban biztos, hogy az eddiginél összeszedett védekezésre lesz szükségük, és támadásban is sokkal koncentráltabb teljesítménnyel tudnak csak felülkerekedni Vágó Attila vezetőedző tanítványain.

- Egész héten teljes erővel készülünk a pénteki mérkőzésre; számunkra ez a meccs most nagyon fontos. Remélem, a csapat teljes koncentrációval és győzni akarással lép majd pályára, és akkor biztos lesz a győzelmünk. – mondta határozottan a fehérváriak jobbszélsője, Szemes Szonja, aki az utóbbi fordulókban csapata kulcsemberévé vált.