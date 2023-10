A Puskás Akadémia fővárosi vendégjátékának kulcsmomentumai az első félidőhöz köthetőek, hiszen már a 3. percben könnyen hátrányba kerülhetett volna Hornyák Zsolt gárdája, de Stieber a lécre rúgta a tizenegyest. Ezen kívül ebben a játékrészben az MTK játszott veszélyesebben, de a Puskás jó százalékban értékesítette helyzeteit. A fordulás után már nem volt igazán kérdés, melyik csapat nyer, a PAFC feljavult, az MTK-nak pedig már sok esélye nem maradt, a vége kiütéses győzelem lett.

– Reálisnak kell néznünk ezt mérkőzést, hiszen az MTK rögtön a találkozó elején kihagyott egy tizenegyest, valamint egy szabadrúgásnál nagyon védett Markek Tomi. Azt kell mondani, az első félidőben jobban játszottak a hazaiak, de szerencsére mi rúgtuk a gólokat – kezdte értékelését Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa, aki napra pontosan egy éve talált be legutóbb az NB I-ben, a válogatott középpályás azóta túl van egy súlyos térdsérülésen is. – A sérülésemből visszatérés óta már csak ez hiányzott. Egyre több játéklehetőséget kaptam az elmúlt hetekben, behívtak a válogatottba is, szerephez jutottam a nemzeti csapatba. Érett már a gól, és szerencsére most ki is jött belőlem. Mondhatjuk, hogy nagyon jó hetem volt, hiszen a selejtezőben is pályára léptem, valamint gólt szereztem az MTK ellen, talán csak akkor lehetett volna még jobb, ha már kijutunk az Eb-re is. Ezt kicsit későbbre, novemberre hagytuk.

– Nagy kérdés, mi lett volna, ha a mérkőzés elején belövi a tizenegyest, de nem így lett végül. Minden középpályásunk nagyszerűen edzett, ezért szerettünk volna mindannyiuknak lehetőséget biztosítani. Jonathan Levi és Mikael Soisalo némileg csalódást okozott, miattuk hagytam ki Luciano Slagveert és Jakub Plseket. Slagveert végül kényszerű okokból jobbhátvédként kellett bevetnem, mert Szolnoki Roland agyrázkódást szenvedett. Nehéz az MTK otthonában ilyen különbséggel nyerni, elégedett vagyok – értékelt Hornyák Zsolt a Nemzeti Sportnak.