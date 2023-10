FEHA19 – Újpest 3-2 (0-0, 1-2, 1-0, 1-0) – hosszabbítás után.

Szombathely, 393 néző. Vezette: Németh, Haszonits, Kövesi, Gebei.

FEHA19: Melnichuk –Rachinskiy 1, Csollák 1 (1), Ambrus, Dobos, Blasko (1) – Falus, Hazeldine, Zezelj (1), Nádor (1), Farkas L. – Kasinski, Bogesic, Németh, Fekete, Keceli-Mészáros – Bajkó, Salamon, Balasits, Alapi, Dézsi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

UTE: Rajna – Nyquist, Silfver, Tiala (1), Metsavainio 1, Coatta – Pokornyi 1 (1), Kiss D., Kiss P., Kovács A. (1), Saarelainen (1) – Tornyai, Szabó D., Benk, Szabó Rácz, Simon L. – Balázsi, Simon P., Kovács S., Nádasy, Lőczi. Vezetőedző: Markus Juurikkala

Kiállítások: 6, ill 29 perc.

A találkozó esélye egyértelműen a lila-fehér gárda volt, hiszen az UTE az első nyolc mérkőzés után veretlenül álltak, először az előző fordulóban, a BJA ellen csúszott be egy vereség. Különleges alkalom dukált ehhez az összecsapáshoz, hiszen a szombathelyi jégcsarnokot most avatták, ennek apropóján rengeteg színes program várta az érdeklődőket a csarnok környékén.

A mérkőzést jobban kezdte az Újpest, az első percekben a FEHA19 fiataljai nehezen tudtak kijönni a harmadukból. Aztán Rachinskiy távoli lökete meghozta a fehérváriak lendületét, több veszélyes szituáció is adódott Rajna kapujánál. Később megint inkább Melnichuknak volt dolga, Silfver nagy helyzete szerencsére kimaradt.

Aztán a második játékészből még csak 15 másodperc telt el, és Rachinskiy megszerezte a vezetést, 1-0. Jött egy újpesti emberhátány, sajnos az előnyt nem sikerült megduplázni, sőt a kiegészülést követően Metsavainio kiegyenlített, 1-1. Itt még nem volt vége a gólgazdag perceknek, még egy perc sem telt, és ismét eredményes volt az Újpest, ezúttal Pokornyi célzott jól, 1-2. A folytatásban hiába volt emberelőnyben a FEHA19, nem sikerült egalizálni.

A harmadik harmadban rögtön megint öt a négy ellen támadhatott a Fehérvár, Rajnának volt is bőven dolga, de minden kimaradt. A lendületet azonban sikerült tovább vinni egyenlő létszámra is, benne volta levegőben az egyenlítés, Dobos helyzete maradt ki a játékrész derekán. Nyomtak a kék-fehérek, és a munkának meg is lett a jutalma, fél peccel a rendes játékidő letelte előtt Csollák egyenlített, jöhetett a hosszabbítás. A ráadás nem tartott sokáig, ugyanis Blasko fél perc után mattolta Rajnát, így a fehérváriak nagy győzelemmel avatták a szombathelyi csarnokot.