– Eleve azt terveztük, hogy két vereséget nem szeretnénk egymás után ha lehet. Egyből válaszoljunk egy győzelemmel és térjünk vissza rögtön a helyes útra. Két vereség ugyan belecsúszott, de utána jött három győzelem. A héten ismét lesz három nagyon kemény mérkőzésünk, és utána le is zárjuk az első tízmeccses szériánkat – mondta a találkozó előtt Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

Igazi rangadóra volt kilátás, hiszen a harmadik fogadta a negyediket, a két együttest mindössze egy pont választotta el egymástól a forduló előtt. Az első lehetőség a vendégeké volt, az eddig 11 egységet gyűjtő Leclerc nem tudta rendesen kapura tenni a visszatérő Nilsson passzát. Jól pörögtek a hosszabb út után is a fehérvári lábak, beszorult a Villach, Phillips cselei után Stipsicz tűzte rá, Lamoureux védett, majd McGauley is próbára tette a portást. Öt perc elteltével már Horváthnak is be kellett mutatnia egy hatalmas bravúrt, kettő az egy ellen ugrott meg a VSV, de a magyar kapus megoldotta a feladatot. Nagyon magas tempót diktált a két gárda, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, hét és fél perc után Bartalis lódult meg a szélen, lövését védte a kapus, de közben szabálytalanság történt, így jöhetett az első emberelőny. Sajnos nem sikerült megszerezni a vezetést, sőt kiegészülés után Huhes révén majdnem sikerült a hazai csapatnak, de Horváth mamuttal nagyot védett. A harmad második felében Németh lépett ki jó helyzetben, de szabálytalankodtak vele szemben, így másodszor is megpróbálhatta fórban a Volán. Sajnos ismét nem sikerült, majd Forunier is kiülhetett két percre a büntetőpadra. Ez megúszta a Fehérvár szerencsére.

A második harmad elején nyomtak az osztrákok, Horváthnak többször is nagyot kellett nyújtóznia. Aztán visszatért az első játékrész tendenciája, mindkét gárda veszélyeztetett, a magyar együttes Laberge révén komoly helyzetet alakított ki, de kimaradt. Ahogy a Villach emberelőnye is kihasználatlanul maradt később, a harmad derekán pedig Németh harcolt volna ki egy fórt, de színészkedésért őt is kiküldték. Egyenlő létszámban azonban megszerezte a vezetést a Fehérvár, gyors kontrát követően Leclerc passzát Laberge vágta be, 0-1. A gól után nagyobb helyzetei voltak a Volánnak, sokszor talán eggyel túl is játszották a Fejér vármegyeiek. A harmad végén igazi tűzijátékot rendeztek a vendégek, Leclerc vezetésével több ízben is próbára tették Lamoureux képességeit, volt, hogy a gólvonalról vágták ki a pakkot a hazaiak. A Villach is hagyott egy leehetőséget a végére, Rebernig helyzeténél védett Horváth.

Az utolsó húsz perc elején érezhető volt az osztrákokon, hogy gyorsan egyenlíteni szeretnének, nagy rohamokkal indították ezt a játékrészt, Hughes járt a legközelebb a célhoz, de szerencsére közelről nem tudott betalálni Horváth hathatós közreműködésével, a magyar kapus a bottal visszanyúlva hárított. Válaszul McGauley kínálta meg kapásból távolról sasok hálóőrét. Tizenkét perccel a vége előtt egyenlített a Villach, MacPherson kerülte meg lendületből a kaput, majd középre talált az érkező Hancock elé, aki nem hibázott, 1-1. Majdnem villámgyorsan jött válasz, de Laberge ziccerben fölé emelt. Kilenc perccel a rendes játékidő letelte előtt emberelőnybe került a Fehérvár, sakk-mattra kijátszott akciót Magosi fejezett be közelről, 1-2. Folytatódott az oda-vissza játék, Wallente ütőjében ott volt az egyenlítés, de szerencsére fölé emelt ő is, mint pár minutummal azelőtt Laberge a túloldalon. Nagy esélyt kapott a hazai alakulat, ugyanis kettős emberelőnyben támadhattak több mint egy percig, Rob Daum jó érzékkel időt is kért. Volt is akció a fehérváriak kapuja előtt, sokszor kapusbravúrra volt szükség, nagyon beszorult Kiss Dávid együttese, de megúszta ezt a nehéz időszakot. A legvégén késleltetett fórt kapott a magyar csapat, a játékosok pedig okosan húzták az időt, így kicsivel több mint két perc maradt csak a játékidőből, amikor emberelőnybe kerültek a mieink. Okosan menedzselte az időt a Volán, így újabb három pont landolt a zsákban.

EC iDM Wärmepumpen VSV – Hydro Fehérvár AV19 1-2 (0-0, 0-1, 1-1)

Villach. 2568 néző. V.: Groznik, Ofner, Barnthaler, Miklic.

VSV: Lamoureux – Lindner, Wall, Sabolic, Hancock 1, Hughes – Katic, MacPherson (1), Rebernig, Desjardins, Tomazavic – Kulda, Viveiros, Wallente, Maxa, B. Lanzinger – Steiner, Bruckner, Prodinger, F. Lazinger, Geifes. Vezetőedző: Rob Daum.

AV19: Horváth – Fournier, Campbell, Terbócs, McGauley, Leavens – Atkinson, Nilsson, Leclerc (1), Bartalis (1), Laberge 1 (1) – Stipsicz, Phillips, Magosi 1, Hári, Kuralt – Falus, Vokla, Ambrus G., Németh, Mihály. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Kapura lövések: 36-27.