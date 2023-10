Graz, Vienna Capitals, Innsbruck. Ez volt a Volán e heti programja, ebből két mérkőzést itthon játszott le a gárda. A Raktár utcában elhasalt a 99ers és az Innsbruck is, míg Bécsben háromgólos hátrányból állt fel a Fehérvár és nyert hosszabbításban. A Cápák elleni találkozó előtt az volt a nagy kérdés, hogy a két gárda mennyire tudta kipihenni magát az előző napi túlórás sikerek után. Az első harmadban nem látszódott fáradtság, a másodiktól már egy kicsit igen. A Volán mindegyik játékészben egyszer betalált, Horváth Dominik pedig kapott gól nélkül hozta le a hatvan percet.

– Nehéz meccsünk volt, nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket, távol voltunk az ellenfél kapujától. A meccs vége felé haladva kicsit sokat kockáztattunk, hogy helyzeteket alakítsunk ki, de ők szereztek gólt. Oda-vissza játék folyt a jégen, de mindkét csapat fáradtnak tűnt. Az ellenfél ma jobb volt, remek meccset játszottak, minden elismerést megérdemelnek – értékelt Mitch O’Keefe, a vendégek mestere a találkozó után.

– Nagyon nagy dolog, hogy nyolc pontot gyűjtöttünk az elérhető kilencből a héten. Büszke vagyok a srácokra, volt egy nehéz mérkőzésünk Bécsben, onnan hazajöttünk, majd még 24 óra sem telt el és már hazai jégen szerepeltünk. Amikor kellett, okosan játszottunk, megtartottuk az előnyt, így ünnepelhetünk újabb három pontot. Az első harmadban jobban mentek a lábak nálunk, a másodikban mindkét csapat jobban kockáztatott, néha nekik, néha nekünk voltak lehetőségeink, bármelyik fél betalálhatott volna, Horváth Doma nagy védéseke mutatott be. Volt egy szerencsés gólunk a második játékész végén, amit az utolsó másodpercben lőttünk. Megnyugtató, kétgólos előnnyel kezdhettük a harmadik harmadot, ahol nagyon okosan és jól menedzseltük a játékot. Végig azt éreztem, hogy kontrolláltuk a mérkőzést, még ha nem is arról szólt, hogy mennyi gólt akarunk lőni. Fegyelmezettek tudtunk maradni, így 3-0-ra nyertünk, ki kell emelnem a negyedik sorunkat is, amely az utolsó percekben is megadta nekünk azt a magabiztosságot, hogy az ellenfél le se tudta vinni a kapust. Mindenki beletette a munkát – mondta Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

A szombati mérkőzésen először kapott szerepet a „nagyok között” a nyáron a FEHA19 együtteséhez igazoló válogatott hátvéd, Falus Ádám.

– Megtisztelő érzés volt itt játszani, tegnap tudtam meg, hogy szerepet kapok ma. Természetesen nagyon örültem neki, hatalmas élmény volt ennyi hazai néző előtt játszani. Jól játszottunk, egy felejthetetlen élmény lett ez az este – nyilatkozta a védő.

Az Innsbruck elleni mérkőzés összefoglalója: