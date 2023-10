PC Trade Szeged NKE - Gárdony-Pázmánd NKK 25-25 (9-11)

Szeged, Városi Stadion, 20 néző. Vezette: Fazekas Zs., Ónodi E.

PC Trade SZNKE: Hargitai N., Madera-Domokos, Szalma - Frányó 2, Miksi Szécsi 2, Nagy R. 7, Dudás 4, Vadkerti L. 4, Csoknyai 1, Gyenes, Dani, Bozsoky, Vörös, Kozma 2, Sztanó 1, Szabó L. 2 Edző: Vadkerti Attila

Gárdony-Pázmánd NKK: Kaffka - Szűcs N. 4, Török 1, Vernes 4, Berkes-Kaiser 9/4, Bártfay, Hamuth 1, Kukucska. Csere: Bőle - Barna 1, Ágoston 4, Zámori 1, Hargitai, Nemes, Tóth Ficsor. Megbízott edző: Major Dávid

Kiállítások: 8 ill. 16 perc

Hétméteresek: 3/3 ill. 7/4

A tabella alján tanyázó két együttes számára sokat jelentett volna a győzelem, a pontosztozkodás különösebben egyikőjüknek sem jó. Mégis, a Gárdony-Pázmánd alakulata lehet elégedettebb, hiszen az idegenben szerzett pont az első valamirevaló eredmény a tóparti lányoktól az idei pontvadászatban. Az NB I/B 2023-2024-es idényében lejátszott öt mérkőzésén rendre vereséget szenvedtek a gárdonyiak, s a Hajdúnánás elleni fiaskót követően lemondott a vezetőedző, Guricsné Horváth Beáta. Szegeden az eddigi másodedző, Major Dávid dirigálta a csapatot. Szűcs Noémi vezető találatát követően a Szeged ragadta magához az irányítást. Olyannyira, hogy a 14. percben már négy góllal vezettek a hazaiak, 6-2. A Gárdony-Pázmánd azonban nem omlott össze, visszajött a meccsbe. A 24. percben Vernes Dorottya egyenlített, majd Barna Virág fordított, 8-9. A szünetre már kétgólos előnnyel vonulhatott a Gárdony, amire az idei szezonban még nem volt példa.

Fordulás után is a tópartiak domináltak, a Szeged számos labdát adott el, amiből Major Dávid együttese remekül élt. A 44. percben már a Gárdony-Pázmánd vezetett négy góllal, mikor Zámori Dorina is betalált (16-20). Ekkor azonban újabb fordulópont jött el a szegedi Városi Stadionban. A hazai kapus, Szalma Zita egyre több labdát fogott, bizonytalanná téve a vendégeket. A megszerzett labdákból gyors gólokat dobott a Szeged, s egyre közelebb férkőzött. A 57. percben még kettővel ment a Gárdony, de 72 másodperccel a vége előtt Nagy Renáta léptette egy gólra az SZNKE-t, majd 38 másodperccel a dudaszó előtt Szabó Leila talált be, döntetlenre mentve a meccset a hazaiaknak, 25-25.

- A kevés idő ellenére próbáltunk a lehető legjobban felkészülni erre a mérkőzésre, leginkább a védekezésünk csiszolásán volt a hangsúly - fogalmazott a találkozót követően Major Dávid, a Gárdony-Pázmánd NKK megbízott edzője. - A mérkőzés nagy részében sikerült megvalósítanunk, amit elterveztünk és el tudtuk venni ellenfelünk lendületét a saját kapunk előtt. A támadójátékunk volt az, ami ezen a napon hiányérzetet adott. Sok párharcot tudtunk nyerni, de az ebből nyert előnyöket gyakran nem tudtuk kihasználni. Ettől függetlenül dicséret illeti a lányok küzdeni akarását, illetve azt, hogy félig már a kezünkben tudhattuk a két pontot. De a döntő szituációkban sokszor egy-egy hiba csúszott a gépezetbe és nem tudtuk végleg felőrölni az ellenfelünket. Azért dolgozunk tovább, hogy ezekben a helyzetekben pontosabbak legyünk és az akarat mellé higgadtság is párosuljon. Szeretnénk ezt az arcunkat végre hazai közönségük előtt is megmutatni és egy nagyon jó mérkőzést játszani a Ferencváros csapatával.

A tabellán sereghajtó tóparti lányok október 21-én 18 órakor fogadják az FTC U19-es együttesét.