Nehéz mérkőzés előtt állt Kiss Dávid együttese, hiszen a tavalyi döntős olaszok bár pocsék formában kezdtek el az új idényt, de tavalyi edző, Glen Hanlon újbóli szerepvállalásával elkezdtek kijönni a gödörből. A Fehérváriak komoly sorozatba vannak ismét, hiszen egy hete osztrák túrán vettek részt, majd szerdán Ljubljanában léptek fel, pénteken hazai bajnoki, aztán vasárnap Pustertalban játszanak.

A Volán jó formája a nézőtéren is meglátszódott, zsúfolásig megtelt az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, ennek megfelelően nagy lendülettel kezdtek a hazaiak, Mcgauley helyzeténél védett nagyot Svedberg. Három perc után megérkezett a mérkőzésbe a Bolzano is, és kisvártatva a vezetést is megszerezték. Még öt perc sem telt el a találkozóból, amikor Mantenuto kilőtte a rövid felsőt, 0-1. Nagyon pontatlanul játszott a Fehérvár, ez az állítás igaz volt a saját és az ellenfél kapujánál is. A játékrész derekánál kezdtek éledezni a kék-fehérek, de továbbra is sok volt az eladott korong, az olaszok támadásaiban több veszély volt. Egy újabb saját harmadban eltékozolt pakkra Thomas csapott le, de szerencsére ziccerben mellé lőtt.

Campbell életerős kékvonalas bombája nyitotta meg a második harmadot, Svedberg védett. Két perc elteltével megrezdült a vendégek hálója, egy benntartott korong végül Stipsicz elé került, aki szépen kipókhálózta a felső sarkot. Les gyanú miatt visszanézték az esetet, de végül megadták a találatot, 1-1. Elkapta a fonalat az AV19, beszorult a Bolzano, Nilsson is megpróbálkozott egy lapos, távoli lövéssel, de ő nem járt sikerrel. Teljesen más Fehérvár jött ki erre a játékrészre, haraptak a játékosok mindkét kapu előtt, ennek ékes példája, hogy mikor Horváthnak ütöttek oda, három kékmezes termett ott „rendet tenni”. Az olaszok sem hagyták magukat, Frigo lövését a gólvonalon Nilsson blokkolta. Campbell elcsúszása után Ford találtba magát ziccerben, de Horváth résen volt és védett. Hét perccel a harmad vége előtt Vértes lódult meg, átcselezte magát a védelem felén, aztán a kapuhoz érkezve már megállították a védők. Továbbra is a kelleténél több volt az eladott korong, de ez igaz volt mindkét oldalra. A játékrész hajrájában Leavens is szépen átfűzte magát a vendégeken, de Svedberg eszén nem tudott túljárni.

Laberge veszélyes lövésével már a záró etap elején magához ragadta a kezdeményezést, de gót az olaszok szereztek. Két perc elteltével Mantenuto közelről bepofozta, 1-2. Nem sokkal kellett ahhoz, hogy egyből jöjjön a válasz, Leavens a kapuvasat találta telibe. Megtört a Fejér vármegyeiek lendülete, jött is a biztatás a publikumtól. Ment előre a Volán becsülettel, de semmi nem akart sikerülni, a passzok pontossága sem volt, valamint a Bolzano rengeteget blokkolt. Svedberg is mindig jó ütembe „mozdította ki a kaput”, nehéz dolga volt a hazaiaknak. Az idő előrehaladtával egyre jobban kitámadt a Fehérvár, így az olaszok kontrázhattak, de Horváth meccsben tartotta csapatát. Három perccel a vége előtt emberelőnybe került a Volán, záporoztak is a lövések Svedber felé, sőt a gólvonalról sem sikerült betessékelni a pakkot a kapuba. Horváth is lement, de ez sem hozta meg az egyenlítést, öt győztes mérkőzés után kapott ki a Volán. Folytatás vasárnap délután a Pustertal Wölfe otthonában.

Hydro Fehérvár AV19 – HCB Südtirol Alperia 1-2 (0-1, 1-0, 0-1)

Székesfehérvár, V.: Piragic, Zrnic, Miklic, Muzsik.

AV19: Horváth – Fournier, Campbell, Terbócs, McGauley, Leavens – Atkinson, Nilsson, Leclerc, Bartalis, Laberge – Stipsicz 1, Phillips, Magosi, Hári (1), Kuralt (1) – Kiss, Vokla, Vértes, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kiss Dávid.

HCB: Svedberg – Miglioranzi, Parlett, Gazley, McClure, Halmo – Teves, Di Prna, Thomas, Ford, Sikura – Valetine, Vandane, Frigo (1), Mantenuto 2, Miceli (2) – Pietroiro, Brunner, Albera, Frank. Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 24-26.