Praktiker-Vác – Alba Fehérvár KC 28-26 (17-13)

Vác, 500 néző

Vezette: Bócz László, Wiedemann Viktor

Praktiker-Vác: Csizmadia F. – Such 6, Ferenczy 1, Kovalcsik 2, Kuczora 5, Marincsák 1, Csire. Csere: Bukovszky (kapus), Ballai A. 4, Csíkos 6, Kovács Anikó, Ballai B. 3, Bánfai, Bencsik. Vezetőedző: Herbert Gábor

Alba Fehérvár KC: Kubina – Szemes 1, Afentaler 4, Besszer 4, Kövér 4, Utasi 10, Takó 3. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Sulyok, Kocsis B., Andjusics, Tolnai. Vezetőedző: Horváth Roland

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 1/0, ill. 2/0

Egy hónapig kölcsönben a Praktiker-Vác csapatában folyatja Bordás Réka, az FTC-Rail Cargo Hungaria válogatott játékosa. A 26 éves beállós kölcsönvételére Tyiskov-Helembai Fanny combizom sérülése, valamint a decemberi világbajnokságra készülő válogatott alapembereként, a minél több játéklehetőség biztosítása érdekében került sor. Bordás Réka azonban miután szerdán a Ferencváros csapatában már pályára lépett a 6. fordulóban, így az Alba Fehérvár KC ellen a szabályok értelmében még nem mutatkozhatott be váci színekben.

A mérkőzés előtt köszöntötték a váciak 25 évvel ezelőtti csapatát, amely először az 1998-1999-es szezonban jutott fel az NB I-be, amelynek azóta is folyamatosan résztvevője.

Egy végletekig kijátszott akció zárásaként Utasi Linda nyitotta meg a gólok sorát, majd Kuczora Csenge egalizált, 1-1. Úgy tűnt Utasi elkapta a fonalat, mivel újabb találatot süllyesztett el a váci kapuban. Mindenesetre gólt gól követett, nem tudtak elszakadni egymástól a felek, bár az 5. percben Takó Viktória, ezt követően Afentaler Sára is betalált, 2-5. Nyomban időt is kért Herbert Gábor a házigazdák mestere, bár egy kis időbe tellett, míg Kuczora valóra tudta váltani edzője utasítását. Utasival azonban nem tudtak mit kezdeni, továbbra is ő vitte a prímet az Albából. Próbálta utolérni ellenfelét a Vác, a 14. percben Such Nelli hozta közelebb csapatát az ismételt egyenlítéshez, 6-7. Ezt aztán realizálta a következő akcióból, betörésből Csíkos Luca. Újfent fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd Csíkós révén megszerezték a vezető gólt is a 18. percben, 10-9. Sőt, Such kettőre növelte mindezt, közben pedig Utasi tékozolt el egy lehetőséget, Afentaler pedig egy büntetőt. Állandósulni látszott a hazai előny, amely Kuczora újabb góljával háromra nőtt, az Alba nehezen szőtte a támadásait, és védekezése is felpuhult. A félidő hajrájára kanyarodva Kövér Luca ejtése talált utat Csizmadia Fanni kapujába, de hiába jött fel egy gólra az AFKC, mert következtek a Ballai-nővérek, Anna és Borbála zsinórban ötször mattolták Kubina Mollit, 17-13.

A szünet után Utasi próbált faragni az álláson, ám Kovalcsik Jázmin és Such nagyon gyorsan lehűtötték a kedélyeket. A Fehérvárból továbbra is Utasi volt az egyetlen, aki a kapura veszélyt jelentett, rajta és Besszer Borbálán kívül a többiek enyhén szólva is visszafogott produkcióval rukkoltak ki. A 39. percre feljött kettőre az Alba, ki más, mint Utasi gólja után, de mindössze fél percig tartott az örömük, mert Ballai Anna növelte a piros-mezesek találatai számát, 21-18. A Vác nyugodtan játszhatta a saját játékát, az öt-egyes védekezése jól működött, és már a félidő közepén érződött, hogyha még egy napig tart a mérkőzés, akkor sem kerekedik felül a fehérvári együttes. Majd egy több mint négyperces közös gólcsendet tört meg Kövér, de még így sem lett igazán lőtávolon belül a vendéglátó, 22-19. Ennek megfelelően a folytatás sem hozott különösebb változást, viszont hibákból akadt bőven, de ekkor úgy látszott, hogy kezében tartja a meccset a vendéglátó, bár Takó az 53. percben feltornászta mínusz kettőre csapatát, 26-24. Az Albát elkísérő drukkerek ütemes dobolása, és buzdítása mellett betalált Afentaler, és egy elkapkodott hazai támadás után mehetett a gárda az egyenlítésért, amelyet ugyancsak Afentaler jegyzett az 58. percben, 26-26. Az utolsó két percben azonban megremegtek a fehérvári kezek, gyors egymásutánban született két Dunaparti találat, amely eldöntötte az összecsapást.

- Nagyon jó ritmusú meccs volt, mindent megpróbáltunk, hogy két pontot raboljunk, sajnos nem sikerült, ebből kell tanulni. – értékelt Horváth Roland a fehérváriak vezetőedzője a találkozó után.