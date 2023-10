Nehezen indult ez az idény is a Vidi számára, hiszen négy forduló után mindössze egy pont állt a csapat neve mellett. Aztán formációt váltott a csapat, és stabilabb lett, mint korábban. A ZTE ellen ennek még csak egy pont lett a jutalma, de a piros-kék a Kisvárdát és az MTK-t legyűrték hazai pályán, a Sóstói Stadionban. Igaz, utóbbi sikert kettős emberelőnyben érte el a csapat, így a kép kicsit becsapós lehet. Egyenlő létszámban több helyzete volt az MTK-nal valamivel, majd szimpla fórban sem volt veszélytelen a fővárosi egylet. Aztán kilenc ember ellen Katona bombagólja kellő lendületet adott a Vidinek, így a győzelem nem igazán forgott veszélyben.

– Nagyon jókor jött a szünet előtt a vezető gól számunkra, ha 0-0-val mentünk volna a félidőre, akkor nagyobb nyomás nehezedett volna ránk a második játékrészben - 2-0 után pedig már könnyebb dolgunk volt. A gólomnál jól sikerült eltalálnom a labdát, ráadásul pont egy eladott labda után sikerült mindez, Kalmár Zsolt szépen szerelt, majd hozzám passzolt, én pedig kilőttem a bal felsőt. Pozitív a hangulat az öltözőben azt követően, hogy jól sikerült az elmúlt három hazai meccsünk. Szerencsére a tabellán is sikerült feljebb lépnünk, már alig várom a bajnokság folytatását. Azt gondolom, a győztes meccsekből lehet a legtöbbet tanulni – mondta a klub honlapjának Katona Mátyás.

– Tudtuk, hogy az MTK ellen nehéz mérkőzésre kell számítani. Az első félidőben nem voltunk elég élesek, a kiállítás után pedig néha olyan furcsa nyomás kerül az emberelőnyben játszó csapatra, hogy ezt az előnyt rögtön ki kell használni, de ezt most jól kezeltük, türelmesen mentünk tovább. Meg kell jegyeznem, hogy nagy tisztelet jár az MTK-nak, mert kettős emberhátrányban is kulturáltan játszottak, jól zárták a területeket, de örülök annak, hogy sikerült többször is betalálnunk és egymás után két mérkőzést is meg tudtunk itthon nyerni. A hétközi kemény munka eredménye most ez a hat pont – értékelt a lefújást követően Bartosz Grzelak. – Itt ültem önök előtt akkor is, amikor nem jöttek az eredmények, és arról beszéltem, hogy hét közben jól edz a csapat. Tudtam, hogy ennek lesz eredménye. Felállást is váltottunk, néhány játékos jobban a helyére került, valamint védekezésben is kompaktabbak lettünk. A forduló előtt mi lőttük a harmadik legtöbb gólt, de mi is kaptuk a harmadik legtöbbet, örülök, hogy most kapott gól nélkül lehoztuk a meccset - persze tudom, hogy az MTK sokat kettős emberhátrányban játszott ma. Sokat dolgozunk azon, hogy olyan focit mutasson be a csapat, amely büszkévé teszi a Vidi-szurkolókat. Ez egy hosszú folyamat, de már rajta vagyunk a jó úton.