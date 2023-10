Gárdony-Pázmánd NKK – Hajdúnánás 28-31 (13-16)

Gárdony, 85 néző. Vezette: Dáné, Marton

Gárdony: Kaffka, Bőle, Knauer (kapusok) – Szűcs 4, Hamuth, Vernes 2, Bártfay 1, Kukucska 5, Kaiser-Berkes 4/1, Török 2, Hargitai 2, Zámori 1, Ágoston 2, Nemes 4, Tóth Ficsor 1, Barna. V.edző: Guricsné Horváth Beáta

Hajdúnánás: Sarac, Kiss B., Pozsgai (kapusok) – Nemes N. 7/1, Kozma 5, Tar 5, Kazinczy 3, Lakatos 2, Kelemen 2, Orsós 2, Makkai 2, Micevski 1, Szécsi 1, Nyakó 1, Bagi, Dezséri. V.edző: Jenei Tamás

Kiállítások: 8 ill. 8 perc

Hétméteresek: 2/1 ill. 1/1

Négy vereséget követően az első pontszerzés reményében fogadta a Gárdony-Pázmánd NKK csapata az ugyancsak gyengén kezdő, de egy döntetlent már kiharcoló Hajdúnánás alakulatát. Nem is kezdett rosszul a tóparti egylet, Kukucska, Szűcs Noémi és Berkes-Kaiser találataival meglépett a Gárdony. Magához tért azonban a vendég, felzárkózott, sőt a 18. percben át is vette a vezetést (7-8). Hatgólos előnyt is kovácsolt a Hajdúnánás, amit aztán a Gárdony háromra olvasztott a szünetig. A második félidő derekán tudott két gólra zárkózni a hazai hölgykoszorú, de közelebb már nem férkőzött. A Hajdúnánás első győzelmét aratta a szezonban.

– Jól indult a mérkőzés, sikerült 3 góllal meglépni, ami lehetett volna több is, nyugodtabban játszhattunk volna. Sajnos, nem tudtunk élni ezzel a lehetőséggel, az eladott labdáinkkal pedig felhoztuk az ellenfelünket a mérkőzésbe, magunkat pedig elbizonytalanítottuk. Nagyon szerettünk volna nyerni, de görcsössé vált a játékunk, és sok hibával játszottunk – értékelt Guricsné Horváth Beáta.

A Gárdony-Pázmánd NKK szombaton 18 órakor az ugyancsak nyeretlen, de egy ponttal már gazdagabb Szeged vendége lesz.