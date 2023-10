Bár vasárnap is rendeznek mérkőzéseket az ICEHL-ben, a Volánt maximum a Villach érheti be pontszámban, így hétfőn is biztos a dobogón áll majd a Fejér vármegyei gárda. Kiss Dávid együttese 13 mérkőzésből kilencet megnyert rendes játékidőben, egyet pedig hosszabbításban, így kiváló mérleggel, 29 pontot gyűjtve beérte az éllovas Salzburgot, igaz, a bikák kevesebb találkozón vannak túl. A Hydo Fehérvár AV19 pénteken és szombaton lépett jégre, először a Vorarlberg, majd az Innsbruck otthonában. A kék-fehérek kiváló harmadik harmaddal nyerte a Pionees vendégeként 6-3-ra, majd Innsbruckban 4-1-es siker következett. Ezen a találkozón kiválóan kezdett a Volán, az első harmad főleg fehérvári lehetőségekről szólt, Magosi évén meg is szerezte a vezetést a csapat. Aztán a középső játékrész enyhe hazai fölényt hozott, Terbócs révén mégis először megduplázódott az előny. Ugyan a hazaiak szépítettek, de villámgyorsan válaszolt a Volán Bartalis révén, így 1-3-as állással jöhetett az utolsó harmad. Itt az 54. percben Vértes gólja minden nyitott kérdést lezárt, hat ponttal zárta az osztrák túráját a Hydro Fehérvár AV19.

– Kicsit tartottam attól, hogy el fogunk fáradni a pénteki mérkőzés és a sok utazás miatt, de teljesen más arcát mutatta a csapat. Nagyon erős első harmadot produkáltunk, lőttünk egy nagyon fontos emberelőnyös gólt,ez megadta az alaphangot. Lőttünk rengeteg kapusavat, sok energiával játszottunk, fegyelmezettek voltunk taktikailag. Sikerült kétgólos előnyre szert tenni, igyekeztünk végig kontrollálni a mérkőzést. Kaptunk egy gólt, de szinte egyből válaszoltunk, a Horváth Doma megint nagyszerű napot fogott ki. Két mérkőzésből kettőt nyertünk, egy hatpontos túrát zártunk, ez nagy dolog,nagyon örülünk. Remek hangulatot teremtettek a szurkolóink, köszönjük szépen, hogy eljötte utánunk és támogattak minket – mondta Kiss Dávid a találkozó lefújása után.