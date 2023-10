Hétfőn a selejtezőkkel rajtolt a Kiskút Teniszklubban zajló ITF J200-as torna, melyen a világelit közvetlen utánpótlása is ütőt fogott. A junior világranglista első 200 helyezettje közül érkeztek játékosok, jó formát mutatva.

- Mindig is fontos volt számunkra, hogy az utánpótlás számára is megfelelő versenyzési lehetőséget tudjunk biztosítani. Ennek a csúcsa ez a J200-as besorolású torna, melyre idén is igazán komoly mezőny jött össze. Külön öröm számunkra, és a hazai tenisztársadalom számára, hogy több magyar játékos is itt lehet, értékes pontokat szerezhet. Bízom benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ismét sokan kilátogatnak hozzánk, hiszen itt játszanak majd azok a játékosok, akiket a jövőben akár Grand Slam versenyeken is láthatunk - fogalmazott Viszló Csaba, a versenyt rendező Kiskút TC elnöke.

A fiúknál minden magyar induló elvérzett a selejtezők során. Juhász Bence a kolumbiai Alejandro Arcilától kapott ki (3-6, 2-6), Lilly Ádám három játszmában maradt alul az osztrák Piet Luis Pinter-rel szemben (1-6, 7-5, 0-6). Kincses Kolost a román Radu Turcanu verte (3-6, 3-6). Sift Barnabás a második helyen kiemelt szerb, Marco Makszimovicstól kapott ki (2-6, 3-6).

A hölgyeknél a szerb Petra Konjikusics Kis-Czakó Esztert győzte le (0-6, 3-6), míg Nemcsek Gréta az orosz Ekatyerina Perelyginától kapott ki (2-6, 3-6). Bíró Melinda nagy csatában szenvedett vereséget a szlovák Ema Mravcovától (4-6, 6-7). A hazai pályán versenyző Farkaslaki Hints Flóra csak egy játszmában tudta megszorongatni az osztrák Alexandra Zimmert (4-6, 0-6). Bak Szabó Norina a román Maia Burcescutól szenvedett vereséget (2-6, 4-6). Az egyetlen magyar győzelmet Molnár Kitti szállította. A Kiskút TC 17 esztendős játékosa a nyolcadik helyen kiemel brit, Hannah Read-et verte magabiztosan, 6-2, 6-2 arányban. Molnár Kitti a csütörtök délutáni negyeddöntőben a lett Beatrise Zeltinával mérkőzik meg.