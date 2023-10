UTE – DAB 4-0 (0-0, 2-0, 2-0)

Újpest, 811 néző. V.: Varjó, Babic, Kis-Király, Dömötör.

UTE: Sági – Tornyai (1), Kiss D., Kovács S. (1), Kovács A. 1, Kiss P. – Silfver 1, Nyquist, Tiala, Metsavainio 1, Laskawy (1) – Pokorny, Szabó D., Benk, Nádasy, Coatta 1 (1) – Szabó Rácz, Balázsi, Simon. Vezetőedző: Markus Sakari Juurikkala.

DAB: Tóth – Maarnela, Varga, Somogyi, Lorraine, Elomaa – Svars, Sziszak, Sillanpää, Koskinen, Dézsi – Moore, Léránt, Szalma, Nemes, Hadzinikolic – Pinczés, Strenk, Marosi. Vezetőedző: Niko Eronen.

A gól nélküli első harmad végén kissé elszabadultak a játékosok, mindkét oldalra két kiállítást ítéltek a játékvezetők. A második játékrész aztán meghozta a gólokat is, épphogy eltelt két perc, és betaláltak a hazaiak Metsavainio révén, 1-0. Itt még nem volt vége, nyolc perc múlva, a játékrész felénél még Kovács Alex is betalált, így kettőre nőtt a különbség. Hiába voltak lehetőségei a Dunaújvárosnak, a góllövés terén a FEHA19 elleni megyei derbihez hasonlóan hadilábon álltak a bikák. A harmad végén emberhátrányba került a DAB, és az áthúzódó kiállítást követően Coatta is mattolta Tóthot, 3-0. Nem adta fel a Dunaújváros, de az 50. percben Silfver pontos bombája végleg lezárta a kérdéseket, így az Acélbikáknak ezúttal nem jutott pont. A piros-fehérek két mérkőzés alatt mindössze egy gólt szereztek csak, így ebben minél előbb fejlődni kell.

– Tudtuk, hogy egy nagyon jól védekező, és egy fantasztikus formában lévő Újpesthez látogatunk. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, főleg az első harmadban. Ennek ellenére egyszer sem tudtunk betalálni, sőt, örülhetünk, hogy két meccs alatt egy lőtt góllal három pontot szereztünk, szóval ebben mindenképp fejlődnünk kell. A második harmadot nagyon sajnáltam, azonnal megbüntették az összes hibánkat. A harmadikban is próbálkoztunk, mentünk előre, de egyszerűen semmi nem jött össze – mondta a lefújást követően Niko Eronen, a DAB vezetőedzője.

– Természetesen nagyon boldogok vagyunk az újabb győzelem miatt, remek meccset játszottunk. Az első harmadban sehogy sem tudtunk betalálni, de a csapat kitartása mégis meghozta a sikert. Sági Máté ma először védett tétmeccsen a szezonban, és azonnal shutout, ami előtt le a kalappal. Öt meccsünket nyertük zsinórban, folytatjuk tovább a munkát – nyilatkozta Markus Juurikkala, az újpestiek mestere.