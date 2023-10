Kiváló formának örvend a Volán, hiszen Kiss Dávid fiai az elmúlt négy mérkőzésükből négyet megnyertek, pontot is Bécsben hagytak egyet. Az Innsbruck ellen hazai jégen, valamint a Villach ellen idegenben kifejezetten összeszedett produkciót tett ki a jégre az együttes, nyolc forduló után a tabellán elfoglalt harmadik hely sem a véletlen műve.

A Linz győzelemmel kezdte az idényt, majd három vereség következett, azóta hat pontot gyűjtöttek az osztrákok, összességében hét lejátszott találkozót követően nyolc egységgel a tizedik helyen állnak. A pénteken 19.15-kor kezdődő mérkőzés esélyese a Fehérvár.

– A srácok keményen dolgoznak. Ettől függetlenül a mai megbeszélésen mondtuk a srácoknak, hogy néha úgy érezzük, túl sokat kockáztatunk. Aztán nekünk jönnek a szerencsésebb pillanatok, el tudunk indulni és gól szerezni, ahogy a Villach ellen is tettük. Ezeket a kényes szituációkat most átnéztük. Nem kell nagy taktikázásokra gondolni, arról beszéltünk elsősorban, hogyan menedzseljük a meccset. Kicsit három évvel ezelőtti magunkra emlékeztet néhány jelenet, az akkori edző teljes szabadságot adott támadásban, és az alapszakaszban harmadikok is lettünk, több meccset nyertünk 5-4-re, meg 7-6-ra. Azonban a rájátszásban maradtak ezek az alapvetően rossz beidegződések, és gyorsan véget ért a szezon. Ezt akarom elkerülni, folyamatosan készen kell állnunk a védekezésre is. Jól megyünk most, de a földön kell maradni, alázatosnak kell lennünk, hosszú még a szezon. Fontos lesz a jó kezdés, az első gól megadhatja az önbizalmat, fegyelmezett játékot várok, ahol ha pakkor veszítünk, azonnal álljunk készen a védekezésre is – nyilatkozta Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.