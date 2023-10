MÁV Előre-Foxconn – Pénzügyőr SE 3:0 (23, 19, 26)

Székesfehérvár, 176 néző.

Vezette: Mezőffy Zsolt, Varjasi Melinda.

MÁV Előre-Foxconn: Eke 1, Szabó V. 8, Janke 10, Tomanóczy 9, Fazekas 4, Koci 17. Csere: Takács M. (liberó), Ambrus 2, Boa 5, Dileo. Vezetőedző: Dávid Zoltán: Pénzügyőr SE: Rása 8, Keen 2, Solti 7, Kovács Z. 10, Majoros 6, Kiss D. 9. Csere: Kozhuharov (liberó), Székely 1, Tóth K., Szalai 4.Vezetőedző: Jókay Zoltán

Szorosan, igazi rangadó hangulatban indult az összecsapás, melynek első szettjében felváltva vezettek a felek, de a hajrában Redjo Koci irányításával felül kerekedett a Loki. A folytatásban a fővárosiak 4-7-es előnyt harcoltak ki, de innentől megint a MÁV Előre-Foxconn gárdája vette át a kezdeményezést, és 18-12 előnye után már nem adott teret riválisának. A harmadik játszmában megkísérelt mindent a zöld-fehér alakulat, és egy darabig úgy tűnt, hogy szépíteni tudnak Jókay Zoltán vezetőedző tanítványai, többször a kezükben volt a szett, vezettek is 20-14-re, de a Loki visszajött a meccsbe, és fordítani tudott. Nem adta olcsón a bőrét a Pénzügyőr, a végletekig elhúzódó csatában kétszer is meccslabdája volt a MÁV-nak miután ki tudta harcolni végső sikert.

- Nehéz mérkőzés volt. A nyitásokban még elég sokat rontunk, és nyitásfogadás után is sokkal jobban pontra kellene váltani a támadásainkat. Természetesen egy edző sosem lehet elégedett, az eredménynek azonban örülök. A harmadik szettben a fordítás, amit véghez vittünk, azt gondolom, hogy elárul mindent arról, mire lehet képes a csapat! – hangsúlyozta Dávid Zoltán, a MÁV Előre Foxconn vezetőedzője.