Jól kezdte a mérkőzést a Volán, de aztán a vezetést már a Bolzano szerezte meg. Picit pontatlanul játszott mindkét gárda, ellenben ebből kifolyólag a nézők sem unatkoztak, mindkét kapu előtt adódtak bőven lehetőségek. A második harmadban sikerült Stipsicz révén egyenlítenie a Volánnak, de aztán a záró játékrészben ismét az olaszok kerültek előnybe. Próbálkozott becsülettel a Fehérvár, de nem sikerült még egyszer egyenlíteni, így az ötmeccses győzelmi széria megszakadt.

– Keményen megküzdöttünk ezért a három pontért. Jó ebben a csarnokban játszani, a szurkolók nagyszerűek, hangosak, kiváló hangulatot teremtenek. Nagyn gyors meccs volt, mindkét kapus remekül védett. Nagyon örülök a győzelemnek, főleg a kapusunk, Svedbeg miatt – mondta a vendégek mestere, Glen Hanlon.

– Végig úgy éreztem, hogy szoros mérkőzés volt, közönségszórakoztató is lehetett, mindkét gárda rengeteget támadott, gyors hoki zajlott a jégen, oda-vissza ment a játék sok helyzettel. Sajnos nem mi szerzetük meg a vezetést, de aztán kiegyenlítettünk, majd a harmadik harmadban is kaptunk egy ártatlan gólt. Mindent megpróbáltak a srácok, hogy kiegyenlítsünk. Be kell látni, hogy a Bolzano egy nagyon jó csapat, tele vannak légiósokkal és honosítottakkal. Ez már nem az a csapat, amelyiket a szezon eleján láthattunk. Mindig a top együttesek közé tartoztak, szoros mérkőzés volt, sajnos most mi hagytuk el vesztesen a jeget, de fel kell emelnünk a fejünket és aztán szombaton útra kelünk Pustertal felé. Készen kell állnunk a vasárnapi találkozóra, hogy ismét felépíthessünk egy győzelmi szériát – értékelt Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 mestere.