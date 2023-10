MÁV Előre-Foxconn – DKSE 3:0 (18, 13, 16)

Székesfehérvár, 350 néző

Vezette: Kiss Zoltán, Selega Balázs

MÁV Előre-Foxconn: Szabó V., Eke, Koci, Boa, Tomanóczy, Pesti.

Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Fazekas, Dileo, Sebestyén, Péter. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

DKSE: Béres, Németh Z., Kisházi, Gőczi, Juhász B., Farkas L.

Csere: Kuti (liberó), Cserép, Papp, Peredi, Makó, Vadász. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Egy hosszú labdamenet után Vadász Krisztián ütötte a VOK-ban a szezon első pontját. Sőt 4:2-re előnybe is kerültek a vendégek, akik jól tartották magukat egy ideig, majd Pesti Marcell révén fordítottak a hazaik, 6:5. Innentől fölénybe került MÁV Előre-Foxconn, és fokozatosan növelte pontjai számát. Az újvárosi fiatalok dicséretesen harcoltak, ám azért látszott, hogy ütő és játékerőben éles a különbség a csapatok között. A fehérváriak minden egyes megmozdulása veszélyt jelentett, könnyedén szerezték a pontokat, csupán néha hibáztak bele. Többször is közel járt a Loki ahhoz, hogy kialakítsa a tízpontos különbséget, de a derekasan küzdő vendégek ennek gátat vetettek, sőt néhány igen látványos egyéni megoldással feljöttek 23:17-re.

Akárcsak az első szett, a második is szorosan kezdődött, nem hagyta magát a DKSE. 5:4 után próbált szabadulni ellenfelétől a MÁV Előre, és Redjo Koci szerváját követően alakult ki az addigi legnagyobb differencia, 9:5. Állandósulni látszott az öt-hatpontos hazai vezetés, miközben araszolgattak a felek a szett hajrája felé közeledve, 15:10. Aztán kezdte elveszíteni a fonalat a vendég együttes, pontosabban játszott a MÁV, és ez a pontokban is érződött, 20:12. Mindenesetre üde színfoltnak bizonyult a sérülése után ismét bajnokin pályára lépő Pesti játéka, ütése kisebbfajta bombával értek fel, megoldhatatlan feladat elé állítva a vendégeket.

A záró játszmára sem vesztette hitét a DKSE az előző játékrészben látottak miatt, és próbált partiban maradni. Ez többé-kevésbé össze is jött, ezúttal is öt-hat ponttal lépegetett előre a vendéglátó, de így is több mint egy óra kellett a kék-fehérek győzelméhez, amelyhez természetesen nem férhetett kétség.

- Kötelező győzelem volt. Örülök, hogy a fiatalokat is lehetett játszatni. Nyilván ebből a meccs sok következtetést nem lehet levonni az állapotunkra vonatkozóan. – mondta Dávid Zoltán a MÁV Előre-Foxconn vezetőedzője a találkozót követően.