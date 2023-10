Fehérvár FC - Diósgyőri VTK 4-0 (2-0)

Sóstói Stadion, 3111 néző. Vezette: Bognár Tamás (Szalai B., Szécsényi I.)

Fehérvár FC: Tóth B. - Csongvai, Serafimov, Gergényi (Spandler, 87.) - Bese, Christensen, Flores, Katona (Pinto, 83.), Schön (Berki, 87.) - Szabó L. (Kastrati, 78.), Kodro (Karamoko, 87.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

DVTK: Odincov - Gera D. (Farkas D., a szünetben), Szatmári Cs., Bárdos, Bitok - Pernambuco (Jurek, 67.), Vallejo, Pozeg Vancas, Klimovics (Holdampf, a szüntben) - Acolatse (Lukács D., 68.), Edomwonyi (Kampetsis, a szünetben). Vezetőedző: Kuznyecov Szegej

Gól: Christensen (42.), Kodro (45+1., 84.), Kastrati (82.)

Sárga lap: Schön (32.), Tóth B. (33.) ill. Gera D. (16.), Szatmári (45+8., 86.), Farkas (49., 70.), Acolaste (61.), Kampetsis (71.)

Kiállítva: Farkas D. (70.), Szatmári Cs. (86.)

"Jobbulást Fityó" - állt a fehérvári játékosok által kifeszített molinón a Diósgyőri VTK bajnokija előtt. De nem csupán a csapatkapitány, Fiola Attila hiánya volt fájó a Vidinek, hiszen másik magyar válogatottját is elveszítette. Kalmár Zsolt kisebb térdsérülést szenvedett a héten, így ő sem lehetett ott a keretben. Ettől függetlenül a legutóbb Debrecenben vereséget szenvedett Vidi igyekezett visszatalálni a győzelmek útjára, bízhatott az utóbbi hetek itthon mutatott jó formájában, no meg abban, hogy a DVTK-nak nem megy mostanában idegenben.

A 7. percben lendületes támadást vezetett a Vidi, Schön Szabolcs ugrott meg a bal oldalon, 6 méterről tüzelt az oldalhálóba. 16. perc a fehérvári tizenhatos környékén járatták a labdát a vendégek, Pernambuco éles szögből lőtt jobbról, Tóth Balázs reflexből ütötte ki a labdát, amit Stephen 18 méterről küldött kapura, Tóth vetődve védett. Nem szabadult fel a fehérvári kapu, Acolaste is távolról eresztett meg egy rakétát, Tóth Balázs ezt is eltérítette. Átvette az irányítást a Vidi, egyre többször keveredett a tizenhatoson belülre, a 25. percben pedig Schön centerezése éppen csak elcsorgott az ötösre érkező Szabó Levente lábai között. Amikor támadásba lendült a DVTK, agresszíven tette azt, Acolaste egy labdaszerzés után bikázott a fehérvári kapura, Tóthnak kellett ismét eljátszania a torreádor szerepét, szépen védett. Lüktetett a meccs, a 35. minutumban előbb Gergényi bal oldalai cselei adtak okot a bizakodásra, majd miután felszabadítottak a vendégek a beadása után, Katona Mátyás küldte a bal sarok felé a kipattanót 19 méterről, Odincovnak kellett nyújtóznia, hogy szögletre üthesse a labdát. Benne volt a veszély a Vidi játékában, a 42. percben robogtak át a diósgyőri középpályán. A Kalmár helyén kezdőbe került Tobias Christensen jobbról húzott befelé, s két vendégvédő között tőle váratlanul lőtt kapura 15 méterről ballal, a bal alsó sarokba helyezett csodálatos szépen, 1-0. Ami az idei bajnokságban nem igen sikerült, a Vidi rögtön rálőtte a másodikat is: a 46. percben Katona távolról lőtt, Odincov csak kiütni tudta a labdát, ami Kenan Kodróhoz került, a bosnyák csatár pedig a féltérdre rogyott kapu mellett a hálóba helyezett, 2-0.

A szünetben hármat is cserélt a Diósgyőr, a védelmet, a középpályát és a támadó szekciót is frissítette Kuznyecov-mester. A fordulás utáni percekben nem lett veszélyesebb a DVTK játéka, a piros-kékek bíbelődtek a támadásszervezéssel, mígnem egy felfejlődés után Pernambuco fejelt 6 méterről, Tóth Balázs bravúrral ért le a gólvonal elé. Ezt az egyetlen helyzetet leszámítva nem jutott el a Vidi kapujáig a DVTK, a fehérváriak pedig okosan, és továbbra is elszánt akarattal futballoztak. A 70. percben ráadásul emberelőnybe is került a Vidi, Farkas Dániel kapta meg második sárgáját és a piros lapját is. Ekkor indult meg az RBD keményebb szekciója a szektoron és stadionon kívülre, hogy találkát ejtsen a baráti tábornak már nagyon régen nem nevezhető diósgyőri ultrákkal. A hajrá előtt megélénkült a vendég, azonban Tóth a helyén volt. Aztán a 82. percben pontot tett a Vidi a meccs végére: Lirim Katrati iramodott meg, s jobbal gurított a bal alsóba, 3-0. Sőt, két perccel később Christensen passzolt a jobbján érkező Kenan Kodróhoz, lopta a métereket, majd szépen helyezett a jobb sarokba, 4-0. A legvégére a második sárgáját "kiharcoló" Szatmárit is kiállította Bognár játékvezető, így a DVTK-nak esélye sem maradt a szépítésre.

A Fehérvár FC lendületesen, nagy akarattal futballozott, s meglepte a DVTK-t, fontos diadalt aratott.